Vaciaron la cuenta bancaria

No pasa un día sin que un investigador o una empresa de ciberseguridad en algún lugar del mundo encuentre uno o más Aplicaciones infectadas en Play Store De Google: Aplicaciones para Androide Innumerables, para las estadísticas es imposible ser todos”LimpiezaRecientemente, sin embargo, los desarrolladores Malware Otros tipos de código malicioso son cada vez más inteligentes y trabajan más duro. El último ejemplo es que DaudruberEn su interior, el malware detectado por Trend Micro 14 aplicaciones en Play Store.

Para ser honesto, DawDropper no es malware pero lo es”cuentagotas“Malware, en concreto, un gotero capaz de infectar smartphones con 4 tipos diferentes de virus. En definitiva, como dice el refrán: cambias para no morir DawDropper ha hecho precisamente eso, diversificarse para no ser detectado por el antivirus de Google. De hecho, una de las aplicaciones infectadas estaba presente en Play Store. A partir de mayo de 2021.

¿Cuáles son las 14 aplicaciones infectadas que están infectadas?

Aplicaciones infectadas, que contienen Daudruberque fueron detectados por Trend Micro son 14. Todos han sido eliminados de Play Store, pero algunos de ellos ya acumularon muchas descargas. y por esto Le recomendamos que consulte Si tienes una de estas aplicaciones en tu smartphone:

grabador de llamadas apk

Gallo VPN

SUPER LIMPIADOR – HIPER E INTELIGENTE

Escáner de documentos – Creador de PDF

Ahorro Universal Pro

editor de fotos de águila

grabadora de llamadas pro +

Limpiador adicional

Utilidades de cifrado

FixLimpiador

Just In: Vídeo en movimiento

limpiador de fortuna

limpiador simplificado

Escáner QR Unicc

Si una de estas aplicaciones, o más de una, debe estar presente entre las aplicaciones de tu teléfono móvil, es casi seguro Tu dispositivo está infectado: Elimina inmediatamente la(s) aplicación(es) en cuestión, descarga y utiliza un antivirus para Android, y sobre todo, Verifica tu cuenta bancaria Porque es posible que te encuentres con algunas sorpresas desagradables.

¿Por qué DawDropper es peligroso?

Como se mencionó anteriormente, DawDropper es peligroso porque puede descargar 4 virus informáticos diferentes en su teléfono: octubreY el hidraY el tirarte Y el tibot. Ya los conocemos todos, ya hemos hablado de ellos antes y sabemos que es Malware bancario graveVirus que tienen como objetivo robar las credenciales de inicio de sesión de la aplicación para verificar las cuentas bancarias.

despues, despues Credenciales robadas Este malware los envía a sus servidores de control, donde los ciberdelincuentes pueden recogerlos y usarlos para ellos. Inicie sesión en nuestra cuenta. Para hacer lo que ya sabemos.

Como explica Trend Micro, de hecho, DawDropper puede Espiar las actividades de nuestros smartphonesrobar credenciales (incluidos PIN) de bancos y comprobar SMS (que los bancos envían a través de icono de OTP para permitir transferencias bancarias), ejecutar código y otros scripts en segundo plano y ejecutar otras aplicaciones potencialmente peligrosas.

Cómo proteger su cuenta bancaria de DawDropper

aplicación infectada grabador de llamadas Estaba en Play Store a partir de mayo de 2021, mientras que Escáner QR Unicc Se precargó y luego se eliminó porque contenía el virus Octo. En resumen: estas aplicaciones van y vienen de Play Store y eso significa que siempre debemos tener mucho cuidado al descargar aplicaciones de Android.

Aunque no utilicemos tiendas alternativas, sino la tienda oficial de Google, en realidad es posible que la aplicación que descarguemos pegar. Por ello, además de advertirTambién es útil tener una suite antivirus También cubierto para dispositivos Android. De esta forma, tendremos una capa extra de seguridad para proteger nuestros teléfonos y, sobre todo, nuestro teléfono. cuenta bancaria.