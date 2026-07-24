Cuando la Luna escribe el guion: el eclipse como protagonista en la historia del cine

El próximo 12 de agosto de 2026 tendrá lugar un eclipse solar de especial relevancia para España. Será el primero que cruzará la península ibérica en más de un siglo y coincidirá con el máximo de actividad de la lluvia de estrellas de las Perseidas, además de una destacada alineación planetaria. Más allá de su interés científico, los eclipses han despertado desde siempre una profunda fascinación cultural, una influencia que también ha dejado huella en la historia del cine.

Desde los primeros años del Séptimo Arte, este fenómeno astronómico ha servido como un poderoso recurso narrativo. Guionistas y directores lo han utilizado para generar suspense, anticipar tragedias, simbolizar cambios de destino o aportar un impacto visual difícil de igualar. La evolución de su representación en la gran pantalla refleja, en cierto modo, la propia evolución del lenguaje cinematográfico.

Los primeros eclipses en el cine: de la astronomía a la fantasía

Las primeras representaciones cinematográficas de un eclipse surgieron durante la era del cine mudo, cuando la imagen en movimiento todavía sorprendía al público por su carácter innovador.

Uno de los ejemplos más destacados es El eclipse: El cortejo entre el Sol y la Luna (1907), dirigida por Georges Méliès. Considerada la primera película de ficción centrada en un eclipse solar, la obra transforma un fenómeno científico en una fantasía humorística donde el Sol y la Luna adquieren rasgos humanos y protagonizan una peculiar historia romántica. Como era habitual en Méliès, la imaginación y los efectos visuales se convierten en los auténticos protagonistas.

Pocos años después, el eclipse pasó a integrarse en el universo visual del expresionismo alemán. En Los Nibelungos (1924), de Fritz Lang, los cielos oscurecidos y las atmósferas sombrías evocan simbólicamente el eclipse como anuncio de un destino trágico. El director retomaría posteriormente esa fascinación por los fenómenos celestes en La mujer en la Luna (1929), donde la exploración espacial incorpora imágenes cargadas de misterio que relacionan la oscuridad con la leyenda y lo desconocido.

Camelot y el eclipse: cuando el conocimiento vence a la superstición

Las adaptaciones de Mark Twain convierten el eclipse en un arma narrativa

Pocas historias han aprovechado tanto el simbolismo del eclipse como las distintas adaptaciones cinematográficas de la novela Un yanqui en la corte del rey Arturo, de Mark Twain. En todas ellas, el fenómeno deja de ser un simple acontecimiento natural para convertirse en un instrumento de poder basado en el conocimiento científico.

La primera adaptación de relevancia fue A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court (1921), dirigida por Emmett J. Flynn. Su protagonista conoce la llegada de un eclipse y utiliza esa información para convencer a la corte del rey Arturo de que posee poderes sobrenaturales. La oscuridad repentina del cielo sirve como demostración de autoridad y evidencia el contraste entre la ciencia y las creencias supersticiosas de la época.

El mismo recurso volvió a aparecer en la adaptación dirigida por David Butler en 1931 y alcanzó una enorme popularidad con la versión musical de 1949, dirigida por Tay Garnett y protagonizada por Bing Crosby. En ambas producciones, el eclipse se convierte en un momento decisivo para el desarrollo de la historia.

La animación también incorporó esta idea. En Bugs Bunny in King Arthur’s Court (1978), producción de Warner Bros., el célebre conejo emplea el conocimiento del eclipse para impresionar a los habitantes de Camelot y resolver los conflictos mediante ingenio antes que por la fuerza.

El eclipse como símbolo de transformación y destino

De fenómeno astronómico a metáfora emocional

Con el paso del tiempo, la función narrativa del eclipse evolucionó. Más allá del enfrentamiento entre ciencia y superstición, comenzó a representar cambios personales, destinos inevitables y oportunidades únicas.

Un ejemplo especialmente recordado es Lady Halcón (1985), dirigida por Richard Donner. La película relata la historia de dos amantes condenados por un obispo: durante el día, ella adopta la forma de un halcón, mientras que él se transforma en lobo durante la noche. Ambos permanecen separados por un hechizo que les impide encontrarse como seres humanos.

La llegada de un eclipse solar altera temporalmente las reglas que sostienen la maldición y permite que ambos coincidan brevemente bajo su forma humana. En este caso, el fenómeno astronómico simboliza la ruptura del destino impuesto y la esperanza de recuperar aquello que parecía imposible.

Un fenómeno que sigue inspirando al cine

A lo largo de más de un siglo de historia cinematográfica, los eclipses solares han pasado de ser una curiosidad visual a convertirse en un recurso narrativo cargado de simbolismo. Han servido para representar el misterio, el conocimiento, la transformación y el poder del destino, demostrando que la astronomía y el cine comparten una misma capacidad para despertar asombro. El eclipse que España podrá contemplar en agosto de 2026 recuerda que estos fenómenos continúan inspirando tanto a la ciencia como a la imaginación colectiva.

Ricardo Navarro es colaborador de ONU Noticias MX, donde cubre temas de actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Se enfoca en brindar información clara, relevante y fácil de comprender, ayudando a los lectores a mantenerse informados sobre los acontecimientos y tendencias más importantes del momento.