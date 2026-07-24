Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2: las principales novedades de la nueva generación de relojes inteligentes de Samsung

Samsung ha aprovechado su último evento Unpacked para presentar su nueva familia de dispositivos, donde los teléfonos plegables han acaparado gran parte de la atención. Sin embargo, la compañía también ha renovado su catálogo de relojes inteligentes con los nuevos Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2, dos modelos que llegan con mejoras puntuales respecto a la generación anterior, especialmente en rendimiento y visibilidad de la pantalla.

Samsung simplifica su catálogo de smartwatch

Una de las decisiones más llamativas de esta generación ha sido la desaparición del modelo Classic. A diferencia de la serie anterior, Samsung no ha presentado una versión equipada con el característico bisel giratorio, una función muy valorada por quienes buscaban una navegación más cómoda e intuitiva.

De este modo, la nueva oferta queda compuesta por dos modelos principales: el Samsung Galaxy Watch9 y el Samsung Galaxy Watch Ultra2.

Pantallas: pocos cambios en el Watch9 y una mejora importante en el Ultra2

El Galaxy Watch9 mantiene los tamaños conocidos

En el apartado de la pantalla apenas se aprecian diferencias entre el Galaxy Watch8 y el nuevo Galaxy Watch9. Samsung mantiene las dos configuraciones habituales de 40 y 44 milímetros, ofreciendo alternativas para distintos tamaños de muñeca y preferencias de uso.

La experiencia visual continúa siendo muy similar a la de la generación anterior, por lo que las novedades en este apartado son limitadas para el modelo estándar.

El Galaxy Watch Ultra2 apuesta por una mayor visibilidad

Las mejoras más destacadas llegan en la gama más avanzada. El Galaxy Watch Ultra2 conserva el formato de 47 milímetros introducido por su predecesor, pero incrementa de forma notable el brillo máximo de la pantalla.

Mientras que el Galaxy Watch Ultra alcanzaba los 3.000 nits de brillo, el nuevo Galaxy Watch Ultra2 eleva esta cifra hasta los 5.000 nits. En la práctica, esta mejora facilita una visualización más cómoda en exteriores, especialmente bajo la luz directa del sol, una característica especialmente útil para actividades deportivas y de aventura.

Rendimiento: Samsung cambia Exynos por Snapdragon

Qualcomm sustituye a los procesadores propios

El cambio más relevante de esta generación se encuentra en el rendimiento. Samsung ha decidido abandonar sus procesadores Exynos para incorporar la nueva plataforma Snapdragon Wear Elite de Qualcomm.

Los anteriores Galaxy Watch8 y Galaxy Watch Ultra estaban equipados con el procesador Exynos W1000. En cambio, tanto el Galaxy Watch9 como el Galaxy Watch Ultra2 pasan a utilizar el Snapdragon Wear Elite, un movimiento con el que la compañía busca ofrecer un mayor rendimiento y optimizar la experiencia de uso en sus relojes inteligentes.

Una actualización centrada en mejoras concretas

La nueva generación de relojes inteligentes de Samsung no introduce un rediseño radical, pero sí incorpora cambios específicos que buscan mejorar la experiencia diaria. Mientras el Galaxy Watch9 mantiene una línea continuista en aspectos como la pantalla y el tamaño, el Galaxy Watch Ultra2 destaca por ofrecer un brillo significativamente superior y un importante salto en potencia gracias al nuevo procesador de Qualcomm, consolidando la apuesta de Samsung por reforzar su gama de smartwatch con mejoras orientadas al uso cotidiano y al rendimiento.

Ricardo Navarro es colaborador de ONU Noticias MX, donde cubre temas de actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Se enfoca en brindar información clara, relevante y fácil de comprender, ayudando a los lectores a mantenerse informados sobre los acontecimientos y tendencias más importantes del momento. READ Nuevo Porsche al precio de un coche pequeño: potencia y elegancia | Acuerdo del siglo