Samsung refuerza el ecosistema Galaxy con nuevos móviles plegables, relojes inteligentes y sus primeras gafas con inteligencia artificial

Samsung ha ampliado su catálogo de dispositivos Galaxy con una nueva generación de productos en la que la inteligencia artificial ocupa un papel central. La compañía apuesta por una experiencia más integrada entre smartphones, relojes inteligentes y nuevos accesorios, con el objetivo de ofrecer herramientas cada vez más personalizadas para el día a día de los usuarios.

Samsung presenta una nueva generación de móviles plegables Galaxy

La renovada familia de teléfonos plegables está compuesta por los Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra y Galaxy Z Flip8, tres modelos dirigidos a perfiles de usuario con necesidades diferentes.

Galaxy Z Fold8 y Fold8 Ultra, orientados a la productividad

Los Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra mantienen su enfoque hacia quienes buscan sacar el máximo partido a la multitarea, la productividad y el consumo de contenidos en una pantalla de gran formato. Gracias a su diseño plegable, estos dispositivos permiten trabajar con varias aplicaciones simultáneamente y aprovechar mejor el espacio de visualización.

Samsung ha incorporado Galaxy AI como uno de los pilares de esta nueva generación. Las funciones de inteligencia artificial están pensadas para agilizar tareas cotidianas, optimizar los flujos de trabajo, mejorar la edición fotográfica y facilitar la comunicación mediante herramientas inteligentes.

Además, la compañía ha introducido mejoras en el diseño para lograr terminales más ligeros, resistentes y cómodos de utilizar, reforzando su apuesta por un segmento que continúa ganando protagonismo dentro del mercado de smartphones premium.

Galaxy Z Flip8 apuesta por la creatividad y la personalización

Por su parte, el Galaxy Z Flip8 mantiene el formato compacto que caracteriza a esta gama. El dispositivo está orientado a quienes priorizan la fotografía, la creación de contenido y la personalización del terminal, sin renunciar a las funciones avanzadas de inteligencia artificial integradas en el ecosistema Galaxy.

Disponibilidad en España y promociones de lanzamiento

Samsung ha confirmado que los nuevos Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2 estarán disponibles en España a partir del 7 de agosto.

Con motivo del lanzamiento, la empresa pondrá en marcha una campaña de reserva con diferentes incentivos para los compradores. Entre ellos figuran promociones especiales de precompra, ventajas a través del programa de renovación de dispositivos, descuentos para pagos realizados mediante PayPal y beneficios adicionales para quienes ya forman parte del ecosistema Galaxy. Asimismo, algunos acabados estarán disponibles exclusivamente en determinados canales de venta.

Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2 incorporan nuevas funciones de salud con IA

Samsung también ha renovado su oferta de relojes inteligentes con los Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2, dos modelos que amplían las capacidades de seguimiento de la salud y la actividad física mediante inteligencia artificial.

Más autonomía y análisis personalizados

Los nuevos relojes incorporan una mayor autonomía y una pantalla con un nivel de brillo superior, facilitando su uso en exteriores. También mejoran las funciones destinadas al deporte y al control del estado físico.

Entre las principales novedades destacan nuevos sistemas de análisis biométrico que utilizan la información recopilada por los sensores para ofrecer recomendaciones personalizadas sobre descanso, entrenamiento y condición física. El objetivo es proporcionar información útil que ayude a los usuarios a mantener hábitos saludables y a realizar un seguimiento más completo de su bienestar.

Samsung amplía un ecosistema cada vez más conectado

Junto a los nuevos teléfonos y relojes inteligentes, Samsung ha mostrado sus primeras gafas inteligentes Galaxy, un paso con el que amplía su ecosistema de dispositivos conectados y refuerza su estrategia en torno a la inteligencia artificial.

Con esta nueva generación de productos, la compañía busca consolidar una experiencia unificada entre sus distintos dispositivos, apostando por funciones inteligentes capaces de adaptarse a las necesidades de cada usuario y reforzar la integración entre hardware y software.

Ricardo Navarro es colaborador de ONU Noticias MX, donde cubre temas de actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Se enfoca en brindar información clara, relevante y fácil de comprender, ayudando a los lectores a mantenerse informados sobre los acontecimientos y tendencias más importantes del momento.