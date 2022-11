13 atractivos descuentos para la semana del Black Friday

Como cada año, a finales de noviembre, muchas tiendas online y físicas empiezan a ofrecer descuentos relacionados con el aniversario del Black Friday. Inicialmente, las ofertas solo se ofrecían el propio Black Friday, que este año sería el 25 de noviembre, el viernes siguiente al cuarto jueves de noviembre (que es el Día de Acción de Gracias en EE. UU.). Sin embargo, en los últimos años las tiendas han decidido empezar a ofrecer incluso con varios días de antelación y finalizar más tarde, normalmente el lunes siguiente, el llamado Cyber ​​Monday.

Aunque el Black Friday será la semana que viene, ya hay muchas promociones online, pero para los mayores descuentos tendremos que esperar al verdadero Black Friday. Grandes empresas de comercio electrónico como ellos AmazonasY el ebayY el mundo de los medios Y el Unieuro, pero también tiendas pequeñas y especializadas. Hemos enumerado algunas de las ofertas más interesantes para aquellos que quieran aprovecharlas, quizás para empezar a hacer algunos regalos de Navidad. Para asegurarse de que se enfrenta a un oponente real, puede utilizar camello camello Y el kebia Para ver la tendencia de precios de Amazon, o Encuentra precios Para obtener una visión general de los precios de los productos en todas las tiendas en línea que los venden: Todos estos sitios funcionan con lo mismo Sistema de afiliación que también se utiliza en algunos casos por correo.

los productos de kiehl´s

También es un período de ventas para la conocida (y muy cara) marca de cuidado de la piel Kiehl’s: 25 por ciento de descuento en todo y el 30 por ciento con un coste superior a 149 euros. Entre los productos de esta marca, una redactora del Post que ha probado varios recomienda Midnight Recovery Concentrate (30 ml por 38 euros), un sérum de lavanda que se usa antes de acostarse para hidratar la piel, y Creme de Corps (250 ml por 23 euros). ), una crema corporal muy densa y por tanto ideal para pieles muy secas y deshidratadas, como las que suelen darse en invierno. Creme de Corps tarda un tiempo en absorberse y también es famosa por ser untada en las piernas de las modelos antes de muchos espectáculos.

libros de imágenes

Al 30 de noviembre, los libros de la editorial Sur (todos menos los publicados en los últimos seis meses) se han rebajado un 20 por ciento. en AmazonY el extensión del SII Y en muchas bibliotecas electrónicas y físicas. Sur se especializa en novelas de autores latinoamericanos y angloamericanos. Entre los recomendados por el equipo editorial del Washington Post están las historias a veces inquietantes de la escritora argentina Samantha Schueblin: KentuckyY el Siete casas vacías Y el distancia de seguridad. También hay niña, mujer, otro Escrito por Bernardine Evaristo, quien en 2019 ganó el Booker Prize, el premio literario más importante de Gran Bretaña, y muchos otros autores y autoras como Zadie Smith, Roberto Bolaño y Colson Whitehead.

Las Palabras Son Veinte de Noviembre: Todo el mes hay un 20% de descuento en libros SUR*. Y con la compra de dos títulos, ¡una hermosa libreta gratis!# lectura # palabras * Los libros publicados en el último semestre están excluidos de la promoción. pic.twitter.com/Og6pysbptE – Versiones SUR (edizioniSUR) 28 de octubre de 2022

reserva

Para el periodo Black Friday, plataforma de reservas para hoteles, hostales, residencias y apartamentos Booking.it Ofrece descuentos de hasta el 30 por ciento En algunas estancias hasta el 31 de diciembre.

Cuento

Ofertas para suscribirse a la plataforma de escucha de audiolibros 2 meses por 2 euros Para los que se registran por primera vez (normalmente el primer mes es gratis Si vas desde este enlace Luego cuesta 10 euros al mes).

iPhone 13

Los precios de los modelos de smartphone presentados por Apple el pasado otoño (y por tanto los penúltimos) han bajado un poco, y estos días tienen rebajas decentes: por ejemplo, el iPhone 13 básico en eBay (ni Pro, ni Pro Max, ni Mini). ) desde 128 GB en color azul Y el blanco Actualmente cuesta 750 euros, que es el precio más bajo de Internet.

enchufes inteligentes

En este período, monitorear el consumo de energía en el hogar se ha convertido en un requisito para muchos. Como surgió recientemente de Consumer Mail. Algunos enchufes inteligentes te permiten controlar la cantidad de electricidad que consumen los dispositivos conectados a ellos, y son la solución más económica y menos complicada para hacerlo. Además, se pueden usar para encender y apagar un dispositivo o grupo de dispositivos desde una aplicación, o para programar el encendido y apagado, posiblemente configurando un apagado automático de los dispositivos que permanecen en modo de espera cuando no lo están. usar. este paquete de dos P110 TP-Link, recomendado por un editor de Post que lo usa desde hace tiempo, con motivo de los descuentos de Amazon, cuesta 22 euros en lugar de 29. Modelo P115con minijack, de 17 a 13 euros.

Nuestros niños

Boldina es una lámpara de mesa portátil, utilizada principalmente para exteriores, a menudo vista en hoteles y restaurantes: es producida por Zafferano, una empresa italiana de Treviso. Todas las versiones de Poldina en la versión Pro son inalámbricas, se encienden y apagan mediante el botón táctil en la parte superior de la lámpara y son regulables, es decir, puedes regular la intensidad de la luz. Estos días, varias versiones de Poldina Pro están rebajadas en Amazon por treinta euros, como Este modelo negro está en 94 en lugar de 124: o aquellos que tienen una revista incluida en los comunicados negroY el arenaY el blancoY el azul que cuestan 100 euros en lugar de 129. Si te interesa llevarte más de uno, Estos tres blancos aparecen como 297 en lugar de 379mientras grupos de dos, negro Y el blancocon un descuento de 55 euros.

velas

Como cada viernes negro o Período de descuento En general, las velas en Amazon tienen descuento velas yanquis, es caro pero también muy apreciado por la variedad de fragancias que ofrece y su capacidad para absorber olores. La oferta más barata en Amazon es la de las Grandes Ofertas (“en un tarro grande”) que suele costar unos 30€ pero Estos días son veinte. Puedes adelantarte a la Navidad con fragancias como pastel de cumpleañosY el canela en rama Y el corona de Navidadpero también hay fragancias más neutras, como Cachemira cálidao más afrutado, como Salsa de melocotón y mango.

Puede ser una buena oportunidad para almacenar archivos Velas de mecha, otra marca propiedad de Yankee Candle, que tiene la particularidad de hacer un crujido similar al de una estufa encendida y que, por esta característica, también puede ser útil como regalo de Navidad. Los que lo usan recomiendan modelo de elipseque se desarrollan horizontalmente (a diferencia de los modelos reloj de arena que son verticales) y, por lo tanto, fáciles de volver a colocar cuando comienza a desgastarse: p. Este es con té blanco y jazmín. 27 viene en lugar de 36.

rastreador bluetooth

Los rastreadores Bluetooth son pequeños dispositivos que se adhieren a algo que nunca debes perder (las llaves de la casa o del auto, por ejemplo): pueden ser útiles en general, pero también son una buena idea de regalo para hacer la vida más fácil. Para esas personas que siempre lo pierden todo. los Rastreador de marcas de azulejos Entre los productos más conocidos del mercado. Hay un descuento en Amazon. Versión básica En blanco unos 19 euros en lugar de 25 euros: un cuadrado de plástico con un agujero y un botón en el medio, una batería no reemplazable que dura unos tres años. Usando la aplicación, puede crear un bucle de mosaico cuando está dentro del área cubierta por Bluetooth (aproximadamente 76 metros) o si está lejos, puede ubicar su ubicación más reciente en un mapa. Además de hacer que el mosaico del rastreador suene para encontrar a qué está conectado, otra función le permite hacer que su teléfono suene de forma remota cuando no pueda encontrarlo: si tiene el rastreador en la mano, pero no puede encontrar el teléfono , presionando dos teclas presionando la tecla El teléfono del medio hace que el teléfono suene repetidamente, incluso si está en modo silencioso. hay un descuento hay, también Versión ProY el En negro, que entre otras cosas tiene mayor alcance de cobertura Bluetooth y batería reemplazable: desde 35€ rebajado a 26€.

Aeroccino y suministro de cápsulas de café Nespresso

La Aeroccino es una cafetera Nespresso que te permite espumar leche y obtener una espuma de capuchino. En Amazon estos días, hay una oferta para Aeroccino 3 y una selección de 200 cápsulas para cafeteras de diferentes sabores, 120 euros en lugar de 160.

Un alijo de telas más rápidas

Si se encuentra entre esas personas que solo usan paños de limpieza Swiffer, la marca popular de productos de limpieza para el hogar, es posible que desee abastecerse: en Amazon, el costo de un paquete de repuesto de 120 paños absorbentes de polvo 13 euros en lugar de 26.

Sistema de envasado al vacío de cubiertos y alimentos

Zwilling es una marca alemana entre los fabricantes más antiguos de cuchillos de cocina para uso doméstico y profesional. Estos días en Amazon ofrece varios descuentos que incluyen Este cuchillo con un bloque de madera. A 134 euros en lugar de 170, pero también un montón de accesorios Para aspirar alimentos, que un editor utiliza con satisfacción desde hace unos meses para conservar alimentos durante más tiempo o para cocinar con video de ácaros (es decir, envasado al vacío). El kit incluye un bote de cristal, 5 bolsas reutilizables de tres tamaños diferentes y una bomba que aspira aire una vez conectada a las válvulas de los contenedores o bolsas. en vez de 72 euros cuesta 56.

caldera

Aquellos que siempre han querido tener uno para hacer polenta y mermeladas pueden aprovechar un gran descuento en este modelo de acero, equipado con batidora eléctrica y también apto para placas de inducción: Cuesta 70 euros en lugar de 85.

