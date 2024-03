Uri: Jugarlo en Game Pass no ayuda a los desarrolladores, dice Moon Studios, luego defiende a Microsoft

Thomas Mahler, director ejecutivo de Moon Studiosno es ajeno a las declaraciones que pueden generar debate sobre los videojuegos, e incluso entonces hizo su parte al informar, al parecer, sobre esos juegos. Ori y el bosque ciego y Ori y la voluntad de los Wisps en Game Pass no ayuda a los desarrolladoresProvocando un obvio caos en la guerra de consolas.

De hecho, todo empezó con un mensaje en el que Mahler agradecía a los usuarios su apoyo a Moon Studios, probablemente después de mostrar No Rest for the Wicked, el nuevo juego que está desarrollando el equipo, y recomendar a todos que apoyen al equipo comprando el nuevo. juego. Dos capítulos de Ori en Steam.

En este punto, alguien preguntó por qué no se mencionaba también la Tienda Xbox como canal de compra, a lo que Mahler respondió diciendo “porque la gente luego lo obtiene a través de Game Pass y eso no ayuda a Moon Studios”. Esto generó muchos comentarios que fueron muy apreciados. Guerra de consolasque el propio CEO de Moon Studios intentó remediar defendiendo a Microsoft.