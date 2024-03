Sony todavía está en la tormenta Tras el despido llegan acusaciones muy graves

El ambiente en Sony no ha estado nada tranquilo la semana pasada en medio de despidos y acusaciones contra uno de sus estudios.

La industria del juego ciertamente no está pasando por el mejor momento de su historia.Por decirlo suavemente. Después de un año 2023 bastante importante desde el punto de vista de la producción, con la llegada de grandes títulos al mercado, el nuevo año empezó de la peor manera posible: sin embargo, en este caso, no estamos hablando de la calidad de los títulos publicados en el mercado, También porque hace poco más de dos meses se produjeron situaciones tormentosas al interior de diferentes empresas.

Las primeras malas noticias llegaron en las primeras semanas de enero, cuando varias empresas de software de la industria del videojuego anunciaron una serie de recortes de personal, que en algunos casos fueron bastante importantes. La ola de despidos afectó no sólo a los pequeños estudios de desarrollo, sino también y sobre todo a los gigantes tecnológicos, entre ellos Microsoft, que anunció el mes pasado el despido de 1.900 empleados.

Uno de los casos más interesantes se refiere a la propia Microsoft, en particular a lo ocurrido con el estudio Activision-Blizzard que, tras una larguísima fase de adquisición y negociación, pasó a formar parte de Xbox Studios. Mike Ybarra, ex director general de Blizzard, dimitió inmediatamente después de que Microsoft anunciara recortes de personal: una situación que aún no está del todo clara, pero parece que Blizzard no sintió el golpe al anunciar inmediatamente al nuevo presidente.

No parece que la industria del juego esté empezando a recuperarse: Sony también está en alerta

Sin embargo, Microsoft no es el único gigante de los videojuegos que ha despedido trabajadores en las últimas semanas debido a esto. También han llegado noticias similares al frente de Sony.. La compañía japonesa anunció claramente en relación con PlayStation Studios el despido de 900 empleados la semana pasada: es una cifra interesante teniendo en cuenta que Representa el 8% de la población activa Para toda la empresa de juegos.

Los motivos de estos despidos, como suele ocurrir, no fueron anunciados oficialmente por Sony, pero lo que sí sabemos es que los despidos afectaron especialmente al PlayStation Studio de Londres, que cerró definitivamente, y a otros dos estudios de desarrollo que operan dentro de PlayStation Studios. : estamos hablando acerca de guerrilla Y duende de fuego.

Guerrilla Games forma parte de PlayStation Studios desde 2005 y ha desempeñado un papel destacado en el desarrollo de muchos juegos importantes, pero sobre todo en la creación… Zona de matar Y basado en Horizonte; duende de fuegoPor otro lado, ciertamente es menos conocido para la mayoría de la gente, ya que solo forma parte de PlayStation Studios desde 2021: es una casa de software con sede en Liverpool cuyo proyecto más importante fue Horizonte llamando a la montañaun título de realidad virtual perteneciente a la saga de videojuegos Guerrilla.

Firesprite: estudio de PlayStation acusado de ambiente de trabajo tóxico

Ciertamente, los despidos supusieron un duro golpe para toda la industria del juego, pero en las últimas horas ha aparecido en la web un nuevo informe, con un contenido quizás peor que lo ocurrido en los últimos meses, sobre el estudio de desarrollo Firesprite: el software británico. casa, de hecho, iba a… Acusándolo Ambiente de trabajo tóxico Con referencia también a acoso, discriminación de género Y Discriminación por edad.

El aspecto más inquietante de toda esta historia se refiere… Dos ejecutivos del estudio Sony XDev, se recurrió a un estudio de soporte de la compañía japonesa para apoyar y apoyar a Firesprite en la implementación de algunos proyectos. Según el informe, los dos directivos en cuestión están acusados ​​de discriminación por edad y sexismo contra algunos empleados de la empresa de software de Liverpool.

La situación en este momento todavía es incierta y, en primer lugar, aún no está claro si estas acusaciones se probarán de alguna manera, también porque Sony lo negó todo con solo hablar de MalentendidoEspecialmente si las acusaciones en cuestión están relacionadas con la ola de despidos. Sobre todo, leyendo las reseñas de los empleados de Firesprite, parece que el alcance de Sony está establecido. Un cierto descontento dentro del estudio. Debido a cambios en los métodos de trabajo.