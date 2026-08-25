Antonio Luque defiende que la oferta de Dcoop por Deoleo es “más que razonable”

El presidente de Dcoop, Antonio Luque, ha defendido la propuesta presentada por la cooperativa para adquirir Deoleo y ha pedido al Gobierno de España que proteja los intereses del aceite de oliva nacional. La posible venta de la multinacional aceitera, actualmente en manos de fondos de inversión, ha generado una intensa actividad en uno de los sectores estratégicos del campo español.

Dcoop ofrece alrededor de 460 millones de euros por Deoleo

Durante una entrevista en el programa Agropopular, emitido el sábado 22 de agosto, Luque analizó el proceso abierto en torno a Deoleo, propietaria de marcas de aceite con una amplia presencia internacional.

Sobre la mesa figuran tres propuestas: las de las compañías españolas Dcoop y Acesur, y la del grupo italiano Coricelli.

La oferta de Dcoop ronda los 460 millones de euros. Según Luque, se trata de una cantidad “más que razonable para la empresa”. El dirigente cooperativo añadió que “ha habido pocas empresas importantes de alimentación a nivel global que hayan hecho una oferta a ese nivel”.

Dcoop reclama que Deoleo continúe vinculada a España

Luque subrayó que el futuro comprador debe mantener el compromiso de Deoleo con la calidad y con el origen español de sus productos. En concreto, pidió que sea una compañía “que siga defendiendo la calidad del aceite de oliva como hasta ahora lo está haciendo Deoleo”.

Asimismo, consideró necesario que el nuevo propietario “defienda los intereses del aceite de oliva español y siga envasando fundamentalmente aceite de oliva español”.

El presidente de Dcoop reclamó la atención del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de España para evitar que la operación pueda perjudicar al sector nacional. A su juicio, resulta clave que Deoleo permanezca en manos españolas por su capacidad para comercializar aceite en los mercados internacionales.

“Es fundamental para poder continuar vendiendo nuestro producto en el mundo y que se puedan mantener unos niveles de precio aceptables para nuestros agricultores”, afirmó.

Las ofertas y los posibles plazos para la venta de Deoleo

Además de la propuesta de Dcoop, se ha conocido una oferta de la italiana Coricelli cercana a los 500 millones de euros. Acesur también participa en el proceso, aunque todavía no se han concretado públicamente todos los detalles de su propuesta.

Por el momento, tampoco existe un calendario definitivo para cerrar la operación ni se ha confirmado que los actuales propietarios vayan a vender finalmente la compañía.

Luque confía en que la decisión llegue pronto. Según explicó, espera que “los propietarios tomen una decisión de vender o quedarse con algún comprador en un par de semanas máximo, o a lo mejor la semana que viene”.

El precio del aceite de oliva muestra una ligera recuperación

El presidente de Dcoop también abordó la evolución del mercado oleícola. Se mostró moderadamente optimista ante la mejora registrada en las cotizaciones durante los últimos días.

El aceite de oliva lampante ha pasado de cotizar “en el entorno de los 3 euros” por kilogramo a situarse alrededor de los 3,15 euros. No obstante, la evolución de los precios dependerá en gran medida de las lluvias del otoño y del volumen final de producción.

Petición de mecanismos para retirar aceite del mercado

Luque solicitó al Ministerio de Agricultura que acelere la aprobación de una norma que permita retirar parte del aceite disponible cuando sea necesario para equilibrar la oferta y sostener las cotizaciones.

En este sentido, reclamó que el Ministerio “adelante esa norma que nos permita una retirada de aceite y que con eso podamos mantener unos niveles del precio del aceite de oliva aceptables”.

También insistió en la importancia de reforzar la comercialización exterior. Para el dirigente de Dcoop, “es fundamental seguir haciendo un esfuerzo para vender el aceite de oliva español en el mundo a un nivel de precio que nuestros agricultores puedan seguir viviendo dignamente de su actividad”.

Dcoop prevé una cosecha superior a 1,5 millones de toneladas

De cara a la próxima campaña de recolección, Dcoop calcula una producción nacional “por encima de 1.500.000 toneladas, 1.550.000 aproximadamente”. Sin embargo, estas previsiones continuarán condicionadas por la evolución meteorológica durante el otoño.

Luque matizó que las estimaciones iniciales se han moderado y concluyó que “no va a ser tan grande la cosecha de aceituna como se esperaba inicialmente”.

La posible venta de Deoleo, la evolución de los precios y las perspectivas de cosecha marcarán los próximos meses de un sector esencial para el empleo rural, las exportaciones agroalimentarias y la economía de amplias zonas productoras de España.

Ricardo Navarro es colaborador de ONU Noticias MX, donde cubre temas de actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Se enfoca en brindar información clara, relevante y fácil de comprender, ayudando a los lectores a mantenerse informados sobre los acontecimientos y tendencias más importantes del momento.