Resultados de la ONCE: Cupón Diario y Super Once del lunes 24 de agosto de 2026

Los sorteos de la ONCE del lunes 24 de agosto de 2026 ya tienen resultados. Consulta los números premiados del Cupón Diario y el Super Once para comprobar si tu apuesta ha resultado ganadora.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el Cupón Diario de la ONCE es el:

87861, serie 008

Los cupones que coincidan con las cinco cifras reciben un premio de 35.000 euros. Además, el cupón correspondiente a la serie 008 del mismo número obtiene el premio principal de 500.000 euros al contado.

¿Cómo funciona el Cupón Diario?

El Cupón Diario es uno de los sorteos más tradicionales de la ONCE y se celebra de lunes a jueves. Su mayor premio corresponde a quienes acierten tanto las cinco cifras como la serie.

Este sorteo tiene sus orígenes en 1938. En sus primeros años, cada participación costaba 10 céntimos y se jugaba con números de tres cifras y series de cinco cifras en sorteos de ámbito regional. Cinco décadas después de su puesta en marcha se constituyó la Fundación ONCE.

Resultado del Super Once

La combinación ganadora del Super Once del lunes 24 de agosto de 2026 está formada por los siguientes 20 números:

09 – 13 – 15 – 17 – 18 – 25 – 36 – 38 – 40 – 55 – 56 – 60 – 61 – 63 – 65 – 72 – 77 – 78 – 83 – 84

Cómo se juega al Super Once de la ONCE

En el Super Once, los participantes seleccionan entre 5 y 11 números de una matriz compuesta por 80 opciones. En cada sorteo se extrae una combinación de 20 números, y la cuantía del premio depende de la modalidad elegida y del número de aciertos.

Una apuesta de 11 números, con un precio de un euro, puede ofrecer un premio máximo de hasta un millón de euros. El Super Once celebra tres sorteos diarios, todos los días, a las 10:00, 12:00 y 21:15 horas.

Los jugadores pueden revisar sus cupones a partir de la combinación publicada y confirmar cualquier premio mediante los canales oficiales de la ONCE.

Ricardo Navarro es colaborador de ONU Noticias MX, donde cubre temas de actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Se enfoca en brindar información clara, relevante y fácil de comprender, ayudando a los lectores a mantenerse informados sobre los acontecimientos y tendencias más importantes del momento.