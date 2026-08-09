Michelle Galván y Andrés Asion dan la bienvenida a su hijo Alexander: “Nuestros corazones están completos”

La presentadora Michelle Galván y su pareja, el empresario cubanoamericano Andrés Asion, celebran un momento especialmente significativo en sus vidas con el nacimiento de su hijo, Alexander Asion. La pareja compartió su felicidad y agradecimiento tras dar la bienvenida al bebé, el primero que tienen juntos.

Michelle Galván y Andrés Asion anuncian el nacimiento de Alexander

Michelle Galván y Andrés Asion dieron la bienvenida este sábado a Alexander Asion, un bebé cuya llegada esperaban con gran ilusión.

“Con el corazón lleno de amor y gratitud, les compartimos la llegada de Alexander Asion, un bebé inmensamente esperado y profundamente deseado”, expresaron en declaraciones a People en Español.

La pareja destacó especialmente la salud del recién nacido y agradeció poder disfrutar de esta nueva etapa familiar.

“Damos gracias a Dios por regalarnos un bebé sano y por permitirnos vivir un milagro hermoso en nuestras vidas”.

Alexander es el primer hijo de Michelle Galván y Andrés Asion como pareja. Para la presentadora de Primer Impacto, programa de Univision, se trata de su segundo hijo, ya que también es madre de Megan.

La pareja agradece el apoyo recibido durante el embarazo

Tras el nacimiento, Galván y Asion también tuvieron palabras de agradecimiento para las personas que estuvieron pendientes de ellos durante los meses de espera.

“Gracias a nuestra familia, amigos y a todos quienes nos acompañaron con su presencia, mensajes, oraciones y cariño durante esta dulce espera”, señalaron a People en Español.

La pareja cerró su mensaje con una emotiva bienvenida al recién nacido: “Bienvenido al mundo, Alexander. Desde antes de nacer ya eras profundamente amado, y hoy nuestros corazones están completos”.

Una historia de amor que comenzó hace más de una década

La relación entre Michelle Galván y Andrés Asion tiene sus raíces en Miami y comenzó mucho antes de que ambos decidieran iniciar una vida juntos.

Los dos se conocieron por primera vez hace más de una década durante una celebración del 4 de julio en la ciudad de Florida. Aunque aquel primer encuentro fue breve, hubo una curiosa coincidencia que quedó en la memoria de ambos: llevaban ropa de colores muy similares.

Con el paso de los años, sus caminos volvieron a cruzarse en distintas ocasiones. Galván ha contado que incluso veía con frecuencia el rostro de Asion en carteles de una campaña política instalados cerca del edificio donde residía en Miami.

Sin embargo, todavía tendría que pasar algún tiempo antes de que ambos iniciaran su relación sentimental.

Michelle Galván decidió volver a apostar por el amor

La presentadora ha relatado que hubo un momento concreto en el que sintió que estaba preparada para abrir nuevamente su corazón. Antes de acudir a una galería de arte, compartió esa decisión con su amiga y colega Pamela Silva.

“Fui a una galería de arte y me acuerdo perfecto que ese día yo le dije a Pamela Silva: ‘Hoy voy a conocer un hombre que valga la pena para mí. Y se lo voy a pedir a Dios. Ya estoy lista para ser feliz’”, recordó.

Según Galván, Silva respondió: “Qué bueno que lo estás decretando”.

Aquella decisión terminó marcando el comienzo de una nueva etapa personal. La relación con Andrés Asion avanzó con el tiempo y ambos construyeron un proyecto familiar que ahora suma un nuevo capítulo.

Alexander completa una nueva etapa familiar

El nacimiento de Alexander representa uno de los momentos más esperados para Michelle Galván y Andrés Asion. Tras meses compartiendo la ilusión por la llegada del bebé, la pareja celebra ahora tenerlo finalmente entre sus brazos.

Con Alexander ya en casa y rodeado del cariño de su familia, Galván y Asion comienzan una nueva etapa juntos. Como expresaron tras anunciar su nacimiento, el pequeño era profundamente deseado desde antes de llegar al mundo y su nacimiento ha completado sus corazones.

Ricardo Navarro es colaborador de ONU Noticias MX, donde cubre temas de actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Se enfoca en brindar información clara, relevante y fácil de comprender, ayudando a los lectores a mantenerse informados sobre los acontecimientos y tendencias más importantes del momento.