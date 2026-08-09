Pérez Hilton permanece hospitalizado en Florida en estado grave pero estable y necesitará cirugía

El bloguero estadounidense Pérez Hilton permanece hospitalizado en Florida en estado grave pero estable después de sufrir heridas que, según su familia, requerirán varias intervenciones médicas. El incidente ocurrió tras una transmisión en directo desde su vivienda en el área de Miami que llevó a las autoridades a intervenir.

La familia anticipa un proceso de recuperación prolongado

Hilton, de 48 años y cuyo nombre real es Mario Lavandeira, fue estabilizado después de sufrir una importante pérdida de sangre. Su familia informó de que las lesiones requerirán cirugía durante los próximos días.

“Sufrió una importante pérdida de sangre y presentó lesiones adicionales que requerirán cirugía en los próximos días”, señaló el comunicado. “Su tratamiento y recuperación serán un proceso largo”.

La transmisión difundida en redes sociales parecía mostrar al bloguero cubierto de sangre, con heridas visibles y sosteniendo un objeto que parecía ser un cuchillo.

Hilton es conocido principalmente por su trayectoria como bloguero especializado en información, comentarios y críticas sobre celebridades y la industria del entretenimiento.

Las autoridades acudieron a una vivienda en Miami-Dade

La Oficina del Alguacil de Miami-Dade informó de que agentes acudieron a una vivienda después de recibir avisos sobre una persona que estaba “transmitiendo en vivo actos de autolesión en redes sociales”.

En un comunicado anterior, en el que las autoridades no identificaron a Hilton por su nombre, la oficina explicó que los agentes “resguardaron de forma segura” a una persona, que posteriormente fue trasladada a un hospital.

La intervención se produjo después de la emisión en directo realizada desde una vivienda de la zona de Miami.

TikTok retiró la transmisión tras detectarla

TikTok eliminó el directo después de que sus sistemas automatizados de moderación detectaran el contenido, según explicó un portavoz de la compañía.

La plataforma reconoció, no obstante, que un error en el proceso de moderación provocó un retraso en la retirada de la transmisión. El episodio vuelve a poner el foco sobre los mecanismos utilizados por las grandes plataformas digitales para detectar y retirar rápidamente contenidos sensibles emitidos en tiempo real.

Hilton permanece hospitalizado bajo la Ley Baker de Florida

La familia también confirmó que Hilton se encuentra hospitalizado bajo la denominada Ley Baker, una normativa vigente en Florida que contempla la intervención de emergencia cuando existen determinadas preocupaciones relacionadas con la salud mental y el riesgo de que una persona pueda hacerse daño.

La legislación permite que familiares, profesionales sanitarios, fuerzas del orden y otros profesionales autorizados soliciten una evaluación de emergencia y, bajo determinadas circunstancias, la retención temporal de una persona para recibir atención.

“Su comunicación ha sido extremadamente limitada y restringida a familiares directos, personal médico y otras personas involucradas directamente en su atención”, indicó el comunicado familiar. “No se ha comunicado con los medios ni ha emitido declaraciones públicas”.

La familia mantiene el foco en su recuperación

Los familiares han pedido que la atención permanezca centrada en la evolución médica del bloguero mientras continúa hospitalizado y se prepara para las intervenciones quirúrgicas previstas.

La familia aseguró que “sigue centrada en el tratamiento y la recuperación de Perez”. Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre las operaciones que necesitará ni sobre cuánto tiempo podría prolongarse su hospitalización.

Ricardo Navarro es colaborador de ONU Noticias MX, donde cubre temas de actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Se enfoca en brindar información clara, relevante y fácil de comprender, ayudando a los lectores a mantenerse informados sobre los acontecimientos y tendencias más importantes del momento. READ Chiara Ferragni está en la montaña con amigos y Fedez cena con Donatella Versace