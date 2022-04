Lorella Boccia prendió fuego con el vestido metalizado

Lorella Boccia Regresando a la televisión tras el nacimiento de su primera hija, Los Althea, Ray 2 despierta a los novatos hecho en el sur. El debut fue un triunfo y se ganó al público con un precioso vestido metalizado de Paco Rabanne que deja poco a la imaginación.

Lorella Boccia, debut A hecho en el sur

6 meses después del nacimientoLa pequeña Luce Althea nació el 20 de octubre de 2021 y Lorella Boccia se afirma como una de las jóvenes presentadoras de televisión más populares. En una pareja explosiva con Clementino, Lanza la decimoquinta edición de hecho en el sur Sobre el Olimpo de Share. El primer episodio, que se emitió en Rai 2 el lunes 18 de abril, atrajo a 1.300.000 espectadores a la pantalla chica, aparentemente al 8%.

Una puntuación muy por encima de las expectativas, teniendo en cuenta también el hecho de que la emisión competía directamente con Island of the Famous. Pues Lorella y Clementino han acertado en el proyecto de “robar” audiencia a Mediaset, y se han posicionado como El tercer programa más visto de la noche.

Los recién casados, carismáticos y radiantes, convencen sin duda. Y Lorella Boccia Pasó la audición para su primera transmisión en vivo en un canal importante, se ganó el cariño y se mostró suelta y segura de sí misma en el papel.

Lorella Boccia, adelanto

Pero además de conquistar a los espectadores con su habilidad y empatía, la ex bailarina de Amici es simplemente magnética con su hermoso look metálico. Lorella lleva un vestido sin cordones Malla plateada, Paco Rabanne, hombros descubiertos, con escote en V juega con la transparencia con este clásico efecto transparente que explora la lencería negra. La seducción salta rápidamente, pero la sofisticación y el refinamiento no faltan. Gracias al maquillaje y la peluca perfectos: nudos altos, ojos negros ahumados, labios rosados ​​empolvados y rubor que esculpe los pómulos.

Laurella Boccia, felicidades por Instagram

Los fans son adictos a él. Y en su perfil de Instagram llega un aluvión de piropos. “Estuviste increíble”. “Los maravillosos, hermosos y talentosos directores tú y Clementino”, “Explosivos y hermosos 🔥👏👏👏👏👏”. Y otra vez: “Eres muy hermosa y delicada… muy bien”. Laurella se reúne y agradece a todos por su apoyo y cariño, a la espera del próximo episodio: “¡¡Gracias!! Leí todos sus comentarios. Cuanta pasión, adrenalina y felicidad!! El primer episodio nunca se olvida”.