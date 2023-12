Emma Marron, a 10 años de su diagnóstico de cáncer, llega otra noticia: “Basado en las últimas pruebas…”

Emma Marron, 10 años después de la llegada del tumor, anuncia: “Basándonos en las últimas pruebas…”

lo que Es sin duda una de las artistas más queridas en el amplio mundo de cultos de nuestro país. Y lo ha sido durante muchos años cuando fue co-padre de todos. Talentos por excelencia. Obviamente estamos hablando de amigos Quien ganó. Desde entonces, su ascenso ha sido imparable. muchos álbumes, Hit solteros Las distintas participaciones en el festival se completan con victoria.

Poco a poco se volvió puro. Una personalidad mediática integral Y también mucha hambre de chisme. De hecho, después de que terminó su historia de amor con la menor Stefano Di Martinoa quien ya conoció dentro la famosa escuelael Charla Nunca más la dejó.

Especialmente porque él la engañó justo después de eso. Belén Rodríguez. La verdad es que así es desde hace mucho tiempo. Él los perdonó a ambos.el. Esto representa una especie de mimo del alma para muchos de sus fanáticos, incluidos los que estuvieron en la primera hora. Recientemente el artista de Salento ha sufrido una gran perdida Eso destrozó su corazón. Vamos a hablar acerca de Su amado padre desaparece de este mundo..

Emma Marron, diez años después de su cáncer, llega otra noticia

Él era su fan número uno y la primera persona a la que llamó antes y después. paseo. Ahora que él ya no estaba allí, escuchar su número sonar la dejó sin aliento. Le dedicó su nuevo disco Recuerdos De hecho, es un gran éxito. Desde hace semanas se reúne con fans de toda Italia para ver esta película clásica. Copiar marcas.

Entre otras cosas, su casting fue noticia en su momento. Regalando su CD Para muchos de ellos que ya han gastado enormes sumas de dinero en trenes y diversos medios de transporte para llegar hasta allí. Y ahora todos esperan ansiosamente saber qué ha descubierto su amado. “Basado en las últimas pruebas“Lo cual hizo ahora, a distancia Después de diez años de enfermedad c¿Quién la golpeó? Y hablemos de Un tumor terrible.

“Basado en las últimas pruebas…” dijo el querido cantante.

Hace quince días, cuando sonó el teléfono y era mi médico. “Aquí vamos de nuevo”, pensé. Me imaginé que tendría que empezar de nuevo. En lugar de eso me dijo que, Basado en las últimas pruebas.Me he recuperado completamente de la enfermedad. “En ese momento morí y resucité”, anunció hace un tiempo el cantante.

hoy lo que Está bien y ha vuelto a encontrar su resolución. A través de sus conciertos entusiasma y se le puede definir, con razón, como auténtico. Duchas grupales. Aparentemente el sigue soltero eso es bueno. No descarta su compromiso De nuevo, pero ella no busca desesperadamente un hombre.