Del drama de Barbara Palombelli, ella también fue víctima: “Pagó un alto precio” | Triste aceptación

La locutora Barbara Palombelli contó un incidente horrible: Esta revelación conmocionó a la audiencia de Mediaset.

En las últimas semanas, gracias a las últimas noticias, Violencia de género Regresó al centro del debate popular, con manifestaciones callejeras y bloques de actualidad en los principales programas de entrevistas italianos.

el Acoso y abuso contra las mujeres Las actitudes sexistas y chauvinistas del pasado, que a menudo culminan en crímenes horrendos, proporcionan el hogar perfecto para una plaga social integral, que parece difícil de erradicar.

El presentador también es testigo de ello Barbara Palombelli: A su manera, incluso el rostro de “Forum” ha experimentado personalmente algunas actitudes irrespetuosas e hirientes por parte de algunos colegas del mundo del entretenimiento.

Le dijo a ‘Verissimo’ y ante Silvia Toffanen también argumentó su elección no reportar Autores de violaciones.

Barbara Palombelli y el acoso: ‘Nunca hablé de eso’

Desde muy joven fue el presentador de “El Foro”. Lucharon con uñas y dientes Para ganar su estatus profesional, le reveló a Silvia Tuvanen: “Yo era una niña que tocaba las puertas de los periódicos para preguntar si hacía falta algo. Fue un cuento de hadas.…”.

Sin embargo, admitió:He sido objeto de varios incidentes de acoso; Nunca he hablado de eso y nunca lo haré.. En parte porque ya los superé y en parte porque los héroes de este acoso tienen hijas… No quería molestar a sus familias.Las declaraciones de Barbara Palombelli provocaron reacciones encontradas, especialmente a la luz del continuo sufrimiento de muchas víctimas de abusos en silencio y de su abandono de la asistencia policial. Falta de confianza, timidez o miedo a que no le crean.. Sin embargo, Barbara Palombelli ofreció otra explicación: probablemente se trate de un informe Perjudicó su crecimiento profesionalY su imagen quedó irreparablemente empañada.

Barbara Palombelli con el corazón abierto: “Estáis pagando un precio muy alto”

Más tarde, el locutor le explicó a Silvia Tuovanen: “Tenía miedo de convertirme en víctima por segunda vez.“. Él concluyó: “Debemos tener el coraje de informar, pero debemos saber que al hacerlo, Estás pagando un precio muy alto…“.

Sin embargo, Barbara Palombelli intentó criar a sus hijas a salvo de ansiedades y fobias: “Traté de protegerlos, sin embargo Sin quitarnos la alegría de vivir., de vacaciones en el extranjero, de la discoteca. Cada vez que cruzo un parque o me subo a un auto siento miedo, por mí y por los demás, pero eso no nos detiene.“.