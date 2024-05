“Quiero ser Bebo Budo en Eurovisión”

“Estoy muy feliz de estar aquí, Quiero ser Bebo Budo en EurovisiónQuiero estar ahí siempre!





Entusiasmo Gabriel Corsi aConcurso de canto Eurovisión No se desvanece ni siquiera después de los años en que fue la voz italiana del evento musical europeo. También en 2024, sus sabios comentarios acompañarán al público italiano durante las semifinales y la final del concurso de canto más seguido del mundo. él estará a su lado Mara Mayonchi Y ambos los animarán, como toda Italia. Angelina Mango. De hecho, dice Corsi, si el cantante italiano gana, está listo para conquistar el escenario vestido como ABBA. Y también porque una de las ediciones que más le quedaron en el corazón fue aquella en la que Maniquíalgo que no le gustó del todo: “Malgioglio y yo estábamos en el estudio, solos en los estudios de Fabrizio Frizzi, y ni siquiera teníamos nada que celebrar”.

Así que esperamos abrir el espumoso el 11 de mayo para celebrar la victoria italiana, pero mientras tanto, Gabriele Corsi se prepara para este evento y también mira hacia el futuro, afirma en esta entrevista con Revista Libro.

¿Qué escribes en el cuaderno que siempre llevas contigo? ¿Notas para Eurovisión?





“Escribo todo porque estoy obsesionado, estoy obsesionado, tomo notas todo el tiempo. Ahora, por ejemplo, lo tengo en la mano porque tomé algunas notas para la rueda de prensa de Eurovisión, pero también hay más”. Por ejemplo, en septiembre se publicará un libro en el que escribí Sobre mi experiencia como funcionario en un hospital psiquiátrico, y esta mañana escribí una frase con la que me gustó empezar: “La gente siempre me ha vuelto loco”.

Eurovisión es un programa no sólo muy seguido en televisión, sino que también es un programa muy social, muy querido por los jóvenes que este año podrán seguir a uno de sus compañeros en el escenario. ¿Tienes esta impresión?

“Sí, te lo confirmo, tengo dos hijos a esta edad. mi hija tiene 21 años Quería que le dijera a Angelina Mango que es una gran artista. Además ella tambien es cantanteestudiando canto de jazz en Nueva York, en Nueva escuela. Obtuvo una beca y estoy muy orgullosa, aunque lo extraño mucho. Cuando la llevamos a Nueva York, en el avión de regreso a casa, una azafata se me acercó y me dijo: “Debería pedirle que llore más lentamente”, porque vi el océano debajo del avión y pensé en echarle un vistazo. cuanta agua habia. “¡Es nuestro momento!” Pero mi sobrina, Martina, la hija de Forio, siempre ha sido una gran fanática de Eurovisión. Trío de medusas. Obligó a su padre a llevarla de vacaciones a Israel porque había visto el anuncio durante Eurovisión hace unos años, lo que también es una forma a través de la cual se presentan los países participantes. Mi hijo, que tiene 18 años, ya ha dicho que se unirá a un grupo de escucha con amigos para ver las semifinales y la final, así que sí, me doy cuenta de cuántos jóvenes siguen este programa.





Habiendo escuchado ya las canciones en competencia, ¿crees que Angelina Mango tiene competidores formidables?

“Lamentablemente sí, alguien nos puede hacer pasar un mal rato. Una pieza hermosa y una interpretación hermosa es esa.UcraniaPero en mi opinión lo que más debemos temer para conseguir la victoria final son las canciones. Croaciacon lasaña bebey que de suizo con nemo códigouna pieza hermosa aunque musicalmente más compleja, mientras que la canción croata es un clásico que podría convertirse en un éxito, p.e. Cha Cha Cha “Lo pasaron de largo”.

Gabriel Corsi es también uno de los rostros más famosos de Novi. ¿Qué opinas de que Amadeus se una a tu red?





“Para usar una metáfora deportiva, hay futbolistas que se preguntan: '¿Cuántos goles he marcado?' En cambio, miro más bien si el equipo ha ganado. De hecho, cuando llegó Fazio estaba muy feliz y. Estoy tan feliz ahora que ha llegado Amadeus.. Si el equipo compra un jugador de esta calidad, es bueno para todos. Inmediatamente creí en el proyecto. nueveLo cual se desarrolla y se convierte en una increíble realidad. Por mi parte, más que pertenecer, creo que siempre es importante centrarse en lo que estás haciendo. “Eurovisión, por ejemplo, estoy feliz de poder hacerlo porque es algo que amo, y es un honor para mí poder elegir hacerlo, pero me doy cuenta de que hay situaciones en las que no puedes elegir, así que nunca Juzgo a mis colegas, porque nunca se puede conocer en detalle las realidades y vidas de otras personas.”

Pero temes que Amadeus te robe tu lugar, apuntando específicamente a tu período desde tu época. No olvides la letra de la canción. ocupar el mismo tiempo Tu trabajo?

“Aparte de que cuando firmas un contrato no es como si contrataras a un grupo, no es como si reservaras un estadio de fútbol sala. Entonces, también aquí respondo: Lo más importante siempre es el proyecto., A qué te dedicas. Recuerdo la primera vez que lo hice temprano en la noche, lo hice Actualmente con Invítame a salir. Todos me decían que estabas loco, yendo contra la manada y contra ella. Tiras…Y ahora estamos luchando por lograr el mismo alcance. Pero para mí no es una cuestión de tiempo, es el programa el que gana: estamos con nosotros No Tenemos un promedio de 2.8-3% de personas que nos miran porque ellos quieren cantar: ¿20.30? ¿A las 19.30? “En mi opinión, ellos quieren cantar de todos modos. Tal vez tengamos que encontrar otra solución, pero eso no me asusta en absoluto”.





¿Para que no te sientas desplazado?

“No, repito, nunca pensé en ocupar un lugar propio, siempre pensé en el proyecto luego entre otras cosas con Nove hacemos otras cosas, además de. El granjero busca esposa. Que volverá en septiembre y estamos trabajando en otro programa en horario de máxima audiencia. “Me gustaría mucho hacer un programa de variedades pero todavía lo estamos pensando, o tal vez sea un juego, o un show de talentos, pero con orquesta, música en vivo”.

¿Qué relación tienen con los datos de Auditel?





“Soy licenciada en estadística y leo números en Checker pero también miro gráficos, porque me gusta entender con quién estoy hablando. No, por ejemplo, También atrae a un público muy joven. Incluso los niños me siguen mucho, me escriben, me envían dibujos. Aquí, por ejemplo, hablamos de horarios, del horario infantil y de las 15.30 horas, pero eso también es bueno si se tiene el plan adecuado”.

¿Dijiste que querías ser Beppo Budo en Eurovisión, pero no en San Remo?

“Lo dijiste con absoluto respeto, Pippo Bodo de Eurovisión. En cuanto a San Remo, creo que hay un candidato oficial. Carlo Conte, ¿verdad? ¿Se escapó? Estás más informado, pero creo que deberías ir a San Remo cuando tu cara ya esté allí. Muy familiar para el público en general.. Hice un programa genérico como Reacción en cadena Luego mi carrera tomó otras direcciones, así que creo que soy una cara bastante conocida, pero no tanto como creo que es necesario para hacer San Remo. Pero entonces, ¿por qué? ¿Eran sus nombres completos? Así que lo haré, ¡no lo sabía! “Entonces el problema con los nombres totales es que siempre te tienen que preguntar, porque siempre hay mucha gente nominando”.





¿Malgioglio o Mara Maionchi son mejores como compañeros de aventuras de Eurovisión?

Es como si te preguntara: ¿Quieres más a mi madre o a mi padre?

Entre los dos, ¿quién es más políticamente incorrecto?





Bueno, tuve que disculparme públicamente por Malgioglio, creó un problema político y necesitábamos el casco azul con Cristiano…

¿Eurovisión tiene un encanto frívolo?

Lo veo como una palabra que no me gusta en Eurovisión. Acepto la palabra colorido, o incluso la palabra kitsch, porque lo que vemos no es mal gusto, sino más bien libertad de expresión, incluso vistiendo ropa real como uno quiera.