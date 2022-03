Horóscopo de Paulo Fox comienzos del mes 1 y 2 de abril de 2022, predicciones detalladas arriba

Aries

No deberías estar triste si tuviste que dejar una actividad, tal vez físicamente, que en realidad no te ayudó mucho. Es momento de vivir el día a día de hoy y pensar en hacer algo nuevo y diferente. Tendrás buenas ideas.

Toro

Si un amigo o amiga te menosprecia por algo, piensa en lo bueno y lo malo de esa amistad y no te enojes demasiado. Manténgase alejado hasta que se dé cuenta de dónde se equivocó y lo reconsidere. Verás como vuelve a disculparse.

mellizos

Hoy llegarás a la importante conclusión de que debes avanzar en tu propia sanación a través del perdón o al menos tender puentes de diálogo con personas de las que has estado alejado durante mucho tiempo y con las que no has querido conectar.

cáncer

Tenga cuidado y controle su salud si pasa mucho tiempo frente a su computadora o pantallas, ya que esto no es bueno para usted físicamente. Tus músculos pueden sufrir más de lo que piensas. Muévete más, haz ejercicio, camina.

León

Quizás sin siquiera darte cuenta, dejas de lado a una novia que se portó bien contigo y no cuentas con ella para el tiempo libre o para la diversión que realmente deseas. Arréglalo tan pronto como lo tengas cuando lo necesites.

Bakr

Alguien estará pensando mucho en ti hoy porque tiene que tomar una decisión y tú eres parte de ella. Pero primero tienes que resolver algunos problemas con otras personas en tu vida. No te estreses, deja que todo suceda como el destino quiere.

Equilibrio

Horóscopo de hoy: Confiar en ti es fácil porque tu integridad y honestidad te dan seguridad. Sigue este camino y tendrás éxito en todos los aspectos. el amor: eres un soñador Si no estáis demasiado defraudados, vendréis a realizar vuestros proyectos en pareja, solo dadle crédito a vuestro corazón. Poder: En el trabajo tienes muchas aspiraciones, algunas de las cuales son imposibles de alcanzar. Sentirás mucha presión y responsabilidad. lujo: Cuida tu salud física y mental, eso es lo único que enfrentarás ante cualquier adversidad. Los problemas que tienes hoy se resolverán mañana.

El Escorpion

Horóscopo de hoy: Quien está soltero aprovecha para iniciar encuentros amorosos. También habrá descubrimientos en el lugar de trabajo hoy. el amor: Encontrarás consuelo en las palabras de aliento y calma de tu pareja. Podrás calmar un poco tus miedos. Poder: Estarás animado al máximo, lo que te ayudará a sobrellevar los problemas económicos del día. lujo: No dejes que las decepciones de la vida te roben tu voluntad de vivir. Los aspectos negativos son nuestro recurso de aprendizaje.

Sagitario

Horóscopo de hoy: La intensidad de la vida y la energía para no dejar nada sin terminar. Tendencia a vivir intensamente ya cometer excesos en los propios asuntos. el amor: Tu pareja necesitará decirte lo que él o ella está pensando sobre el comportamiento que has experimentado. No te gustará lo que escuches. Poder: Es preferible formar un equipo creativo donde pueda desempeñar el papel de organizador y dirigirlo hábilmente. lujo: Practicar tenis, raqueta o cualquier otro deporte en el que haya un oponente es favorable porque libera el estrés y la ansiedad diaria.

Capricornio

Horóscopo de hoy: Podrías pensar que el reconocimiento personal se puede lograr a través de la pertenencia a un grupo u organización, pero no es así. el amor: En estos días, es probable que sus luchas internas afecten especialmente sus relaciones íntimas con su pareja. Poder: Ayuda a encontrar más fuerza en el trabajo. También para tomar decisiones después de considerar acciones previas. lujo: Estás listo para contraatacar, confía en tu fuerza y ​​no pienses en los obstáculos, eres un luchador, emocional y extremo. Odias o amas profundamente.

pecera

Horóscopo de hoy: Día de reunión familiar. Los viejos agravios hacia los seres queridos llegarán a su fin debido a las situaciones que se desarrollarán hoy. el amor: El día que será un tren de montaña rusa emocional. Vivirás momentos emotivos con tu pareja, y estarás más enamorado que nunca. Poder: En el trabajo, compórtese con precaución. Recuerde que la forma en que se expresa determinará si obtiene lo que desea. Bienestar: vamos tu corazón cuando estás seguro del amor de tu pareja. Si nunca experimentas el amor absoluto, perderás una parte preciosa de tu vida.

pez

Horóscopo de hoy: Surgirán problemas si tiene relaciones conjuntas con familiares o amigos. De lo contrario, estarás bien. el amor: El amor y el cariño te sirven más que nunca para tomar decisiones importantes. Confia en tu intuicion. Poder: Tienes dudas sobre el proyecto que te dan y esto es muy bueno para ti y tu dinero. Si no sabes qué hacer, pregunta. lujo: Tu apariencia interior es tan o más importante que tu apariencia exterior. Presta atención al desarrollo de tu alma y espíritu.