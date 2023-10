Bailando con las estrellas Emma Stockholma y Angelo Madonia se han separado

Dias despues Rumores Sobre el supuesto final de su historia de amor Emma Stockolma Y Angelo MadoniaHa llegado la confirmación oficial.

La presentadora y la bailarina se reunieron durante la última edición de Bailando con las estrellasYemen lo que Participa como competidor. Con el paso de las semanas, creció una química especial entre los dos, como se evidencia en sus actuaciones cada vez más carismáticas. Esto es poco antes del final del programa que ella presenta. Millie CarlucciLa portavoz hizo oficial su historia de amor con su profesora de baile. A partir de ese momento, la pareja siempre se mostró completamente interconectada, sin mostrar signos de crisis; De hecho, hubo muchos problemas. Declaraciones de amor abonado. En una ocasión, lo que dijo que ángel Le ayudó a “encontrar el coraje antes de sufrir la prohibición”, en referencia al período previo a su participación en la conferencia. Espectáculo de baile.

Pero después de aproximadamente un año, su relación terminó y quedó al descubierto. Guillermo Marioto Directamente a través de un episodio Bailando con las estrellas Se emitió anoche. Judge, de hecho, al comentar la actuación. Paola Perego (Emparejado madonia), e invitó al presentador a dejar el asunto. “Mira todas esas cosas sobre él… ahora también es libre.“, Él dijo marioto. La emisora ​​intervino inmediatamente confirmando: “Hablamos de tiempo, hablamos de bachata, hablamos de baile.“.

frase marioto Sin embargo, el asunto no pasó desapercibido para los espectadores, quienes comenzaron a escribir en las redes sociales sobre una posible separación entre ellos. lo que Y ángel. Sinceramente, la revelación velada del juez no hizo más que confirmar los numerosos rumores que circulan por Internet desde hace unos días. En particular, parece que lo que dejé de seguir ángel en InstagramComo descubrieron los fanáticos del orador. Pero de momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la noticia.