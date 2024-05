Tiziano Ferro, muerde a Mara Maionci después de Belfi: lo que revela

Tiziano Ferro responder a Mara Mayonchi. El traductor de “Sere Nere” se mostró molesto por las duras críticas que le envió la discográfica durante una entrevista con Belve, que se filtró antes de que el episodio saliera al aire como adelanto y se viralizó de inmediato. Esto fue momentos antes del inicio del episodio final del programa. francesca fagnani, El cantante respondió al productor discográfico en las redes sociales, expresando abiertamente su extremo resentimiento.





Mara Maionci a Belfi: la acusación contra Tiziano Ferro

Durante la entrevista con Belfi, Mara Mionici respondió a una pregunta grosera de Fagnani, porque es la única que sabe hacerlo, identificando a Tiziano Ferro como desagradecido: “Tiziano no pensó que mi esposo y yo lo ayudamos a ser lo que es en parte, pero eso no importa: no tiene que ser agradecimiento”, dijo la ex jueza de Factor X, quien coprotagonizó con su esposo Alberto. . Produjo los dos primeros álbumes de la cantante latina.

Tiziano Ferro responde a Mara Maionci: la puñalada social

Palabras francas y honestas que conmocionaron y lastimaron a Tiziano Ferro, quien decidió esto Responder a Mara Mayonchi Con una serie de historias que publicó en su página personal de Instagram minutos antes del inicio del episodio de Belve, Responder Sobre las acusaciones recibidas: “Lo primero que les enseñé a mis hijos es a decir 'gracias', y lo segundo es a decir 'perdón'. Siempre os he estado agradecido, os lo he demostrado un millón de veces en un millón de ocasiones”. por eso” y pregunto: ¿por qué es esto – dijo el cantante – ¿porqué ahora?”.

La cantante de 44 años, que en los últimos meses ha pasado por un momento difícil por la separación de su marido, Allen, agregó: “Nos encontramos muchas veces: en estudios de televisión, en conciertos, en camerinos, y cada vez nos abrazábamos. entre sí.” Y me reí de los buenos momentos. Si eso era lo que realmente pensabas, ¿por qué nunca me lo habías contado en una de estas ocasiones te lo habría tranquilizado? me disculparia y gracias de nuevoComo siempre y sin problema.”





Vídeo del abrazo de Tiziano Ferro y Mara

Continuó el exabrupto de Tiziano Ferro, en una respuesta decisiva a las afirmaciones de Maiocci: “Yo escribí”Tiziano Ferro Mara Munici“Y aparecieron alrededor de 55.000 publicaciones que contenían nuestros nombres. Podría haber publicado innumerables entrevistas para celebrarte, agradecimientos en el folleto de mi álbum en el que estuviste a la vanguardia de los agradecimientos, nuestra llamada divertida y una serie interminable de citas de agradecimiento en mi libro o en Internet, en todos los idiomas del mundo, porque he hablado de ti y de Alberto (esposo de Mara Maionci, editor) en muchos lugares del mundo”.

Finalmente, el Orientación final. De hecho, el cantante decidió cerrar su red social compartiendo un video con sus fans. Video corto en el que fue filmado Mara abraza al mismísimo Mayonchi Al final del programa: “Tal vez soy un idiota pero esto me pareció un abrazo sincero y de corazón, qué pena”. Qué triste“.