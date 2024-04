“Siempre te he estado agradecido, si pensabas lo contrario, ¿por qué nunca me lo dijiste?”

Finalmente también habló Tiziano Ferro. Después de la crítica de Mara Mayucci a Belve, que se emitió en el episodio que se emitió el martes por la noche, pero que ya se volvió viral en las redes sociales durante días, la cantante decidió responder en Instagram, brindando a los fanáticos su versión. De hecho, el productor lo acusó de estar poco agradecido con ella. Este es un hecho que la latina de 44 años desmiente ampliamente a través de sus perfiles sociales.

Belfi, Mara Munici vs. Tiziano Ferro: “Lo ayudé a ser lo que era, pero no me lo agradeció”.

Respuesta de Tiziano Ferro

“Lo primero que les enseñé a mis hijos fue a decir 'gracias' y lo segundo fue a decir 'lo siento'. Siempre te he estado agradecido y te lo he demostrado un millón de veces en un millón de ocasiones, entonces me pregunto: ¿por qué es esto? ¿porqué ahora? Nos encontramos muchas veces: en estudios de televisión, conciertos, camerinos y cada vez nos abrazábamos y nos reíamos de los buenos viejos tiempos. Si eso es lo que realmente piensas, ¿por qué no me lo dijiste en una de estas ocasiones? “Te iba a tranquilizar, te iba a pedir disculpas, te iba a agradecer nuevamente, como siempre y sin problema”. Estas son palabras de Tiziano Ferro, quien eligió Instagram para desahogar sus pensamientos.

“Escribí 'Tiziano Ferro Mara Maionchi' y aparecieron unas 55.000 entradas que contenían nuestros nombres. Podría publicar innumerables entrevistas en las que te celebré, agradecimientos en el folleto de mi álbum en el que estuviste a la vanguardia de los agradecimientos, nuestra divertida llamada y una serie interminable de citas en mi libro o en Internet, en todos los idiomas. del mundo, porque hablé de ti y de Alberto en muchos lugares del mundo. Pero solo publicaré este video. Tal vez soy un idiota, pero esto me pareció un abrazo sincero. “Qué pena, qué tristeza”, añadió la cantante antes de publicar un vídeo abrazando a Mara Maioneci.

Las acusaciones de Mara Mayonci

La crítica a Tiziano Ferro se produjo durante el último episodio de “Belve”, cuando la presentadora Francesca Fagnani le preguntó al productor discográfico si alguien “no entendía que conocerla era una suerte”. Una pregunta a la que Mayonchi inicialmente intentó responder diplomáticamente: “No quiero dar nombres para no ser grosero, pero hay quien no entendió eso”. Pero Vagnani insistió: “No te conviertas en diplomático por primera vez esta noche”. Entonces Mara Munici soltó la sopa mencionando el nombre del cantante latino: “En mi opinión, Tiziano Ferro no lo entendía bien. ¿Por qué no pensó que mi esposo y yo lo ayudamos a convertirse finalmente en quien era? Pero eso no es importante, no hay que estar agradecido”.

“Descubrimiento” de Tiziano Ferro

En una antigua entrevista, el ex juez de Factor X dijo que descubrió a Tiziano Ferro cuando solo tenía 18 años, lo que le cerró puertas en la cara en más de una ocasión antes de darle la oportunidad que le permitió volar: tocarme sus canciones constantemente. . Que te digan: “No, eso es asqueroso, eso no es bueno”, dos veces por semana. De ida y vuelta de Latina. Luego, cuando escuchamos a Tiziano en las listas de reproducción de Italia y Francia… fue un regalo”.

