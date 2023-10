Belén Rodríguez y el enigmático artículo: “Ociocios impagables y rostros enmascarados”

Después de semanas de silencio ambiguo, los fanáticos de la famosa corista argentina Belén Rodríguez finalmente se sienten aliviados por su última aparición en las redes sociales. Los temores de una posible hospitalización en una clínica de Brescia parecen haberse disipado, ya que la estrella no sólo ha vuelto a su actividad online, sino que también ha compartido públicamente algunos aspectos de su vida personal. En una publicación de Instagram, Belén subió una fotografía de dos caballos, uno negro y otro blanco, mostrándose en un cariñoso abrazo. Junto a la foto, la corista envió un mensaje a todos: “No pretendo vivir una vida fácil sin molestarme. No pretendo sentar cabeza. No pretendo fingir que no veo ni oigo, porque siento que mis sentidos han despertado después de un sueño invaluable. No pretendo desviarme burlándome de esos rostros enmascarados que hablan de ignorancia. Me río a carcajadas sin mover la mirada. Todo dentro de mí sonríe, y no tengo intención. de parar.”

Estas enigmáticas palabras parecen revelar un nuevo comienzo en la vida de Belén. La referencia a “rostros enmascarados” parece hacer referencia a las críticas y rumores que se difundieron durante su ausencia de las redes sociales, ya que volvió por todo lo alto al publicar varias instantáneas en compañía de su manager, Elio Lorenzoni, y su nuevo amigo. Después de semanas de intensa ansiedad, Belén volvió en sí.