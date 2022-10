El fascinante e interesante Capricornio: Horóscopo de hoy, viernes 7 de octubre

Torre del mirlo Hoy viernes 7 de octubre

Aries. 21/3 – 20/4

Si está buscando trabajo, gracias a Júpiter en el signo, puede recibir ofertas o propuestas que se adaptarán perfectamente a usted. En esta actividad, con el comprador pendiente de ti, tienes las cartas ganadoras en la mano. ¡Aprende a jugar bien!

buey. 21/4 – 20/5

La luna en sextil Urano alegrará el día. Pondrás a tu pareja en el centro de atención, perdonando así largas ausencias por motivos laborales. ¿Quieres aparecer? Quedarás satisfecha: el vestido te brindará la oportunidad que tanto tiempo estabas esperando.

mellizos. 21/5 – 21/6

Crear un ambiente pacífico, tranquilo y protector para tu ser querido puede ser la mejor forma de demostrarle todo tu amor. Si te quedas en tu carrera… en el banquillo, finalmente llegará la oportunidad adecuada para redimirte.

cáncer. 22/6 – 22/7

Con Venus y Júpiter en cuadratura, trate de enfrentar abiertamente las dificultades y, si lo necesita, busque ayuda de un colega experimentado. En el ámbito emocional, no te dejes distraer por situaciones en las que no vale la pena pensar.

León. 23/7 – 23/8

¿No conectado? Con el que quieres conquistar, empezarás en el cuarto, pero tienes que desistir. No habrá afinación, no está controlado por una varilla. No permita que la fatiga y la pereza afecten negativamente el éxito recientemente informado.

Bakr. 24/8 – 22/9

Con Mercurio en trígono a Plutón, también te concentrarás meticulosamente en detalles hasta ahora pasados ​​por alto, y esto te permitirá obtener… una joya. Estás a tu lado quien, gracias a su inteligencia y experiencia, podrá enseñarte muchas cosas.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

La vida en pareja, gracias al tránsito de Venus en el cielo, te llenará de alegría. Con tu pareja también sentirás la satisfacción de la sencillez. Con esta hermosa flor tendrás prueba de la autenticidad del sentimiento que te une a tu media naranja.

El Escorpion. 23/10 – 22/11

No descuide a aquellos que hasta ahora han demostrado su lealtad y valor, para perseguir las metas a corto plazo de un colaborador omnipresente. Con el rencoroso Saturno de Acuario, no enfades a los que amas con muchos miedos y dudas.

Sagitario. 23/11 – 21/12

Incluso si encuentra una persona hostil a su lado, encontrará puntos de contacto. Será una forma exitosa de trabajar de manera más rentable. Disfrute de un viaje de compras, una prenda de vestir o CD y libros.

Capricornio. 22/12 – 20/1

Mercurio en Trini a Plutón te hará especialmente fascinante e interesante. Las personas que te rodean se sentirán atraídas por ti como las abejas por la miel. Con Neptuno en sextil, serás más compasivo y desinteresado. Al dar a los demás, también te sentirás mejor.

Acuario. 21/1 – 19/2

Se distraerá e incluso si resulta necesario para desarrollar una estrategia comercial altamente efectiva, se lo perderá. Permanecerás indiferente a los acercamientos de alguien que no logrará atraerte a pesar de los asombrosos descubrimientos.

pez. 20/2 – 20/3

Gracias Luna en sextil con Urano, si hoy quieres tomar en la mano diferentes aspectos de tu vida para transformarla, lo lograrás en plenitud. Con lo opuesto a Marte, no es recomendable viajar. Pueden ocurrir incidentes desafortunados de todo tipo.

