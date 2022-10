Eleonora Daniel, lamentablemente el dolor le partió el corazón: “Me quedé sin vida”

La presentadora rubia contó sobre el drama en vivo que le partió el corazón y que tanto dolor le sigue causando

Leonor Daniel Es un apreciado presentador italiano. con él historias italianas Acompaña a miles de familias que quizás no recuerdan los orígenes del presentador de televisión. La Valeta para el programa sabes lo ultimo De hecho, no todos pudieron notarla en tales formas.

Lo que sucedió en cambio en 2001, mientras participaba en la segunda edición de Hermano mayor. Desde entonces, Eleonora ha disfrutado de grandes satisfacciones y de una carrera envidiable, pero el drama ha empañado su felicidad.

Eleonora Daniel: El drama inolvidable

Eleonora Daniele fue invitada hace unas semanas en el salón de domingo en, Y aquí volvió a hablar de lo que le pasó en la vida y le provocó un dolor que no puede superar: “Cuando estás en un gran sufrimiento, tienes una mayor sensibilidad para contarle a los demás el sufrimiento de otras personas y yo lo he pasado mal, hubo un momento en mi vida que me cambió profundamente y es tan Perder a mi hermano Luigi, autismo”.

Él añade: “Cuando se fue, todo cambió para mí, siento que el tiempo se detuvo y si estoy Me quedé sin vida. Pueden pasar días y años, pero un amor tan grande no puede pasar”.

La muerte de un familiar es un dolor que nunca se va en la vida, solo puede desvanecerse con el tiempo, pero con cada recuerdo vuelve a empeorar. De hecho, Daniele afirmó en otra ocasión: “La memoria continúa, es Idea fija. Me despierto pensando en eso y me duermo pensando en eso. No superé su muerte, no creo que lo haga nunca”.

El autismo no es la definición de una persona.

En el pasado, un invitado Hoy es otro díaTodavía recuerda a su hermano Luigi, quien murió repentinamente a la edad de 44 años. Enfatizó durante la entrevista: “Nadie me preguntó quién es mi hermano luigi, como si la etiqueta autismo identificara a una persona. Era un chico especial, severamente autista, que luego creció en una institución privada desde los 18 años”.

Especifica: “Mi familia tuvo que tomar esta decisión debido a la gravedad de su enfermedad, que también lo llevó a golpear a mi padre. Al mismo tiempo, nos dimos cuenta de que necesitaba seguir su propio camino. La elección fue difícil, yo sufri mucho“.