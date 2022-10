¡Gf Vip, durante la noche Wilma Goich rompe las reglas dos veces!

La noche en el Gran Hermano Vip nunca fue turbulenta. Después de despedirse de Sarah Manfuso, Wilma Jewish se sorprende al romper dos veces las reglas del espectáculo.



en el hogar Gran Hermano VIP No hay momento de paz. después de decir Adiós Sara Manfusoque se retiró como prometió durante el último episodio del programa, Wilma Goish rompe debilidad Regulación subordinar Reality show para Canale 5. Esto es lo que sucedió.

Gran Hermano Vip, Wilma Goich lo recoge a lo grande

después del caso marco bellaviaHogar Gran Hermano VIP Dividido en dos y la afición, aunque satisfecha con las acciones que realicé alfonso signorini En el episodio, también desean ver a otras personas cómplices del temprano abandono del castigado giffino. En las últimas horas, tras el durísimo episodio y tras expresar su descontento con el tema, Sarah Manfuso ha decidido retirarse de Gf Vip.

Jevina admitió que no quería ver explotada esta historia, luchando durante años contra la injusticia y gozando de la salud mental de las personas, por lo que prefirió no seguir por el camino que para ella ya no es tan claro como esperaba. por. Mientras tanto, por la noche, discutimos nuevo episodio transmitir esta noche Canal 5 Y el wilma judía intenta Evita los micrófonos Para sugerir colegas cercanos Aprobación de candidaturas.

“Para mañana debemos ponernos de acuerdo en las nominaciones… Apaga el micrófono. Sí, acordemos también el balance”, informa Biccy.

torpe intento de wilma De Rompiendo las reglas dos veces – evadiendo los micrófonos y accediendo al telvoto – no ha pasado desapercibido para la gente de la web, quienes, aunque irónicamente tomando esta torpe estratagema, exigen que Caballeros Él toma acción. Además, la cantante no sufrió las consecuencias del asunto Bellavia, lo que provocó el descontento público por la forma en que se hizo. Wilma, también disparó contra Antonella FiordelisiTratar con el donante.

