Stefano Di Martino “ad Affari Tui”: Selvagia Lucarelli aplaude, he aquí por qué

Stefano Di Martino se encuentra entre los posibles sustitutos de Amadeus, plusmarquista mundial. Aunque hasta el momento ha negado los rumores de que pasaría el testigo en San Remo, hay mucha gente en el mundo del espectáculo que lo apoya. Entre ellos también se encuentra Selvagia Lucarelli. Ahora es cuestión de poco tiempo: Ray anunciará pronto quiénes estarán presentes en el “Affari Tui”, un partido previo a la velada, y luego en el festival de la canción italiana. Son muchos los nombres que han estado circulando por internet. “Me parece que la única forma rentable para la Rai de responder a la salida de las grandes y no tan pequeñas caras de la Rai es empezar a centrarse en caras jóvenes para albergar no sin ambiciones, pero sí grandes programas”. Historia publicada en su perfil de Instagram.

Continuó: “Tal vez estemos arriesgando algo, pero también corremos el riesgo de comenzar a dar una oportunidad seria a una nueva generación de anfitriones familiares y confiables y, finalmente, a los jóvenes”. Luego añadió, para quienes aún no entendían el propósito de su mensaje: “Apoyo a Di Martino en Avari Toi, en definitiva”. De momento no hay confirmación oficial, pero parece claro que la ex bailarina de Amici se encuentra entre los nuevos talentos del servicio de televisión pública.