El presentador congela a su colega. sus palabras

Estamos acostumbrados a verlo bonachón y sonriente durante sus programas de televisión, pero incluso Gerry Scotti esconde un lado “travieso” que ha salido a la luz recientemente. Esto es lo que dijo sobre uno de sus colegas durante un episodio de Striscia la Notizia.

Definitivamente está entre los presentadores de televisión más queridos. Jerry Scotti: La emisora ​​de Pavía es la piedra angular de Mediaset Broadcasting No es de extrañar que la dirección de Cologno Monzese le confíe a menudo actuaciones que están a punto de estrenar o que se encuentran en mal estado, y es seguro que gracias a su presencia podrá reavivarlas.

Nació en 1956 en el pequeño pueblo de Oltrepo Pavese. Scotty abandonó la carrera de derecho para seguir su gran pasión por la radio. A principios de los años 1980, llegó como DJ de radio, con un fuerte apoyo de Claudio Cecchetto, el productor y cazatalentos que más tarde también se convirtió en Pygmalion 883, Jovanotti y Sabrina Salerno.

En concreto gracias a la colaboración con Cecchetto Jerry pudo iniciar su carrera televisiva, debutando con DeeJay TV. Para luego seguir con otros programas muy populares de esos años como Sonrisa, Cámara Candid y Festivalbar. Sin embargo, se consagró entre los años 1990 y 2000, cuando recibió el encargo de albergar dos pruebas históricas como Passaparola y Quién quiere ser millonario.

Jerry Scotti sorprende a los espectadores: sus palabras sobre su famoso colega sorprenden

Uno de los rasgos más conocidos de Scotty es definitivamente su amabilidad: Jerry es visto como una cara amigable para los espectadores en casa, pero recientemente mostró un lado nuevo durante un episodio de Striscia la Notizia, un noticiero satírico creado por Antonio Ricci de los líderes históricos. . Por un tiempo El programa trata sobre las supuestas joyas patrocinadas por Francesca Fagnani en la televisión Y en sesiones de fotos.

En contacto con el periodista Rajai Bazzaz, el periodista respondió con lo siguiente: “Estás muy mal informado. Puedo usar fácilmente las joyas que veo en la televisión, porque me las tomé prestadas. No es un anuncio y no recibo ni un centavo. Todos los periodistas lo hacen. Esto que estás haciendo Es hipócrita”.

Una vez finalizado el servicio, la línea se reanuda. Jerry quería tener su propia opinión sobre lo que había dicho su colega.la conductora del popular programa dedicado a las entrevistas con Belvé, y para sorpresa de todos, respondió: “Francesca afirma que algunos de sus compañeros tienen contratos con marcas. Como es periodista y, sobre todo, un monstruo, por respeto al público, ahora tiene que dar nombres. Ya sean periodistas de Rai, Mediaset o La7. Francesca llámanos mañana, muéstranos qué monstruo eres, un monstruo.” “El pasado, no el monstruo que dicen ahora”. Este no fue un empujón pequeño, y fue aún más sorprendente considerando a quién se lo lanzaron. ¿Quién esperaba esto?