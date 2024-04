“Estoy recibiendo ayuda para la depresión que también fue causada por el fin de Litfiba. Y ahora nazco de nuevo

Piero Bello bromea al respecto. “¿Qué?”. Se le pregunta repetidamente y él todavía finge no escuchar, incluso se pone la mano detrás de la oreja. El verano pasado, tuvo que cancelar una gira y dejar de trabajar en un álbum para tratar el tinnitus, un trastorno auditivo.

Hace dos semanas anunció su regreso con Roca Novichok agresivaMañana depende de eso. Melodía étnica de “Corazón Maldito”-Esperar Nuevo álbum “Sahara” (7 de junio) Y basado en Los conciertos se reanudan el 29 de junio.

¿Cómo están tus oídos?

“Fue un accidente de trabajo. Estaba en el estudio de grabación y tuve un shock sonoro. Cambié los auriculares y el sonidista no hizo bien los cálculos: perdí el conocimiento y caí al suelo. A esto se suman mis errores: no realicé las comprobaciones inmediatamente y ignoré el problema. El daño es irreparable, me he recuperado un poco pero no hay curación de estos traumas. Puedo rodear el problema con tecnología. Un sistema de sonido bien calibrado me permite volver a mirar al escenario: tengo que crear un infierno sonoro afuera, pero en los auriculares suena como si tuviera a Cassady”.

En una publicación anunciando su regreso, admitió que “luchó contra la depresión”…

“Las preocupaciones sobre la salud se sumaron a los pensamientos sobre el fin de Latfiba. Busqué ayuda profesional, sigo buscándola y he podido abrir algunas puertas hermosas. En “Maledetto Cuore”, por ejemplo, canto “Te necesito”: rara vez lo decimos, pero necesitamos a los demás para no perdernos en esos agujeros negros con los que trato.

¿Terminó mal para Gigo Renzulli? ¿Qué piensas después del último show de Litfiba, Shame or Luck?

“Mi ser está tan dentro de mí que lo dibujé sobre mi estómago al final de la gira, y esperaba que mi ego se calmara y que esta no fuera la última gira, a pesar de los anuncios. Sin embargo… no se cambian las opiniones de la gente. Y decir que somos gente madura, no una boy band. Hay quienes quieren permanecer apegados al pasado, miren también el momento histórico que vivimos hoy, y quienes en cambio intentan mantener viva la palabra libertad que en el caso del artista significa experimentación”. READ Morgan: "Cometiste un error, ve a ver a Fedez". Insultos al público y parada del concierto. A la espera de la reacción de la alta dirección de Rai

Hablando de momentos históricos y del pasado, en “Novichok” canta sobre ganadores que hacen historia y recuerdos cortos…

“Hay un intento de reescribir la historia, véase el discurso de Scurati del 25 de abril que fue retenido por Ray. Parece que hay quienes no recuerdan que nuestra democracia, nacida de las cenizas del fascismo, permitió la entrada al Parlamento de Almirante y el movimiento MSI. En democracia hay pluralismo, pero en dictadura no”.

Ghaly afirma que los músicos no se exponen por miedo a perder el consenso.

“Tenía razón al decir y hacer lo que dijo e hizo en San Remo sobre la cuestión palestina (habló de genocidio). Sr. Dr.). Además también tenía una gran canción. Tampoco dejé de exponerme nunca. Respecto a esta cuestión, me preocupa el apartheid que Israel practica hacia los palestinos desde hace treinta años, pero también creo que el apartheid que practica Hamás es terrorismo. Siempre me he revelado, pero los errores más graves los atribuyo a no revelarme a Berlusconi. Ha inculcado apatía y oportunismo en cada uno de nosotros. También tengo una canción en mi cajón que se llama “Todo es culpa de Silvio”. “Tarde o temprano lo sacaré… Hoy, de todos modos, preferiríamos hablar de las malas acciones de los Veragines”.

“Novichok” es el veneno que supuestamente mató a Navalny… y en el texto habla de piel amarilla y azul como los colores de la bandera ucraniana…

“De hecho, los colores amarillo y azul en la piel son rastros de este gas nervioso… Que Putin lo está usando contra sus oponentes es un hecho, pero la canción tiene un significado más amplio. Estamos en una época en la que todo está envenenado: la comida, el aire, las noticias. “Es difícil ser un ciudadano concienzudo”. READ Alex Bailey, nota en casa a Delia Duran / "Izquierda antes de que te vayas, es..."

Han pasado 25 años desde “Il mio nome è maipiù”, la canción pacifista compuesta por Ligabue y Jovanoti que nació durante la guerra de Kosovo y cuyos beneficios se destinaron a la caridad para la emergencia…

“Nació cuando los combatientes abandonaron las bases de la OTAN en Italia para bombardear Belgrado… Lo hemos olvidado, pero Putin y los serbios lo recuerdan bien… Nunca he dejado de jugarlo, y nunca he dejado de decir 'nunca más'. A las guerras hoy hablamos de Palestina y Ucrania, pero nos olvidamos de Sudán, Afganistán, Birmania y otros conflictos. Soy pacifista y objetor de conciencia gracias al abuelo Mario, el antifascista que me inculcó el rechazo a la guerra y. Armas Realmente extraño a una persona como Gino Strada (fundador de la revista Emergency). Hoy creo que es difícil encontrar las palabras adecuadas para una nueva canción Anti-war, tal vez los raperos puedan hacerlo… Pongo mi versión en el. álbum para el aniversario, pero de todos modos estamos hablando de nuevo, Luciano, Lorenzo y yo, para entender lo que hay que hacer”.