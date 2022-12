El rival de Gianluca Benincasa para GFVip, la ex Antonella Fiordelesi estará lista para entrar

“Soy el único que aún no lo sabía”, explica Gianluca Benincasa a Fanpage.it, indicando que está al tanto de los rumores sobre su inminente entrada en la casa. Así que no hay nada confirmado, pero la posibilidad de que pueda darle la vuelta al juego de Donalesi está en el aire y, por su parte, también sería muy bienvenida. “Pudo…”.

Si bien la historia de amor entre Antonella Fiordelesi y Eduardo Donamaria están al borde del colapsoParece que un nuevo peón puede desempeñar un papel en cambiar el juego. Sobre Gianluca Benincasauna faceta ya conocida de la dinámica emocional de GFVip como Ex-novio Antonella Fudelisi. Voces cercanas al programa hablan de su inminente ingreso al hogar. Fanpage.it Alcancé a comentar.

Gianluca Benincasa aceptará la invitación para entrar en la casa

“Soy el único que aún no lo sabe.“, explica Gianluca Benincasa, señalando que está al tanto de los rumores. Así que no se ha confirmado nada, pero la posibilidad de que entre con el nuevo año está en el aire y él, por su parte, también será muy bienvenido”.Pudo…”, él añade. “no he recibido ninguna ofertapor ahora“, explica. Solo podría ser cuestión de tiempo, quizás el tiempo necesario para que ‘Donnalisi’ escriba el capítulo final de su historia de amor. Benincasa, por otro lado, es una cara conocida en el programa, En el estudio para apoyar a Antonella desde los primeros episodios en septiembre. En noviembre entró a la casa para pedirle a su exesposa que confirmara su amor. Ella se distanció de ellapara seguir explorando el conocimiento con Donnamaria, la cómplice La influencia impulsora del padrequien siempre los apoyó.

Enfrentamiento por la salida de Gianluca y Donnamaria del lugar

Pero ahora que la dinámica amorosa ya no funciona, Antonella podría beneficiarse más de la pista como un elemento suelto en la casa. No sin antes brindar al público asistente el placer de asistir Enfrentamiento con su exnovio Gianluca, quien esperó hasta ahora pacientemente dándose cuenta de que Eduardo no era el hombre adecuado para ella. Dunamaria, por su parte, no atraviesa un momento especialmente glorioso en la casa y su última Dichos hacia Antonella Hicieron que el público levantara la nariz.