“Don’t look up”, la recensione del film Netflix en streaming e al cinema :: Blog su Today. “Don’t Look For”, programa de películas de Netflix en Cinema Live :: Sue’s Blog Today

El 24 de diciembre, finalmente se mostró en Netflix, después de ser estrenada en los cines a principios de este mes. no busques, una película de género de “películas de desastres” con héroes Leonardo DiCaprio mi Jennifer Lawrence Junto con una impresionante lista de grandes estrellas de Hollywood, desde Meryl Streep a Cate BlanchettDar Timothée Chalamet a Jonah Hill Y muchas otras cosas.

En las semanas y meses previos a su lanzamiento, no busques Mucho se habló: por su historia, dos científicos que intentan advertir al mundo del inminente impacto de un cometa capaz de aniquilar la Tierra, debido a su increíble tripulación y una serie de historias del grupo (como la de Meryl maltratada Streep al principio porque sus compañeros los llamaban “cabras”, que significa cabras pero simboliza “la más grande de todos los tiempos”; o como la de Lawrence que quería fumarse un porro para identificarse con su personaje).

Por estas razones, el bombo –o esperar– para no busques Fue en los niveles más altos. Ahora, después de verla, os presentamos nuestra reseña de la película, que también intentará dar respuesta a la pregunta “¿Pero al final fue realmente la obra maestra que todos esperaban ver?”.

No busques una pelicula la trama del

Se puede decir en cierto sentido por dentro no busques Hay varias películas pequeñas. El primero comienza con la estudiante de doctorado en astronomía Kate Dipasky (Lawrence) que descubre accidentalmente un cometa y se lo muestra a su profesor Randall Mindy (DiCaprio), quien se da cuenta de que el asteroide está destinado a colisionar con la Tierra en seis meses, con consecuencias mortales para todos. Organismos.

Los dos llaman la atención del Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), el jefe de la Agencia de Defensa Planetaria y de la NASA, pero cuando son recibidos en la Casa Blanca, la presidenta Janie Orlean (Streep) y su hijo portavoz Jason (Hill). déjalos que se alejen, ya que se preocupan aún más por las elecciones de mitad de período, están preocupados por una catástrofe inminente.

Y aquí comienza la segunda película, en la que los científicos participan en un recorrido mediático para persuadir al público: a decir verdad, la profesión de profesor. Mindy tiene un toque personal decente, mientras que Dibásquez no pasa de los memes que la molestan por su rabieta durante el programa de la tarde.

La tercera película comenzará cuando, envuelto en un escándalo, el presidente Aurelian invitará a los dos a establecer una misión para finalmente salvar la Tierra (y la cara), pero nos detenemos aquí en la sinopsis y los invitamos a ver Anuncio oficial De la película que publiqué en YouTube, Netflix Italia.

No busques los posibles significados de la película.

Son muchas las teorías e interpretaciones alegóricas de esta película en las que los estudiosos advierten a la humanidad de una catástrofe inminente y peligrosa pero son ignorados o subestimados por la política y la gente en general.

El periodista Fabrizio Rondolino, por ejemplo, habló sobre no busques Como “el documental científico más preciso sobre la pandemia”, para subrayar cómo, en los últimos dos años, la voz de la ciencia se ha visto ensombrecida en gran medida por la voz de la política y el sentimiento público.

La teoría más común para explicar esta película, retomada entre otras Semanal de entretenimiento, que se produjo a raíz de la catástrofe astronómica narrada por Adam McKay (director de esta película y de la serie de televisión) Sucesión) es una metáfora del debate global sobre el cambio climático y sus consecuencias para nuestro planeta.

Sí, en definitiva, el asteroide representará los dramáticos cambios climáticos que se están produciendo, y la indiferencia ante las reacciones a las advertencias de los científicos será algo que todos hayan probado, de una forma u otra, en los últimos años.

Sea lo que sea, no se puede negar no busques Refleja una situación bastante común en la sociedad actual, influida por dramáticas advertencias y amenazas que ya no le importan, y siembra una ilusoria esperanza de que de alguna manera todo saldrá bien, o en cualquier caso, el desastre afectará a quienes vengan después de nosotros. En ese sentido, la película realmente dio en el blanco.

A menos que nos convenza completamente de la película.

Paloma no busques Sin embargo, no nos convenció del todo, y radica en su capacidad para contar una historia mientras mantiene un equilibrio entre un reparto superior. Hablando en términos prácticos, si pudiéramos manejar el efectivo, parecería que McKay no podría mantener todas las cartas en su mano, fallando algunas piezas o aprovechando algunos ases.

Sin mirarlo, por ejemplo, todavía en la etapa de promoción de la película, entre los nombres también estaba Matthew Perry, Chandler amigos Entonces, interrumpido, la impresión es que el director y el escritor fueron demasiado lejos al reunir a demasiadas estrellas sin tener suficientes líneas significativas para todos. Y así, para Jonah Hill, que logra hacerse con su espacio, Chalamet y Blanchett aparentemente “sacrificados”, mientras Ariana Grande Y su novio (en la película) Kid Cody parece estar atrapado en la trama solo para atraer a un público más joven.

Del mismo modo, Mark Rylance, como director ejecutivo de BASH de Zuckerberg, desempeña su papel a la perfección, pero Rob Morgan parece haberse sacrificado un poco en el papel del profesor Oglethorpe.

Brevemente, no busques Da la impresión de que se podría haber hecho una película más consistente si nos hubiéramos centrado más en la historia y menos en los actores. Sin embargo, es innegable que el resultado final sigue siendo una mano de obra excelente, aunque probablemente no sea la mejor.

Calificación: 8