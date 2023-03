Amigos 22, aquí están los equipos para la noche (hay algunos golpes de los maestros)

pocos días desde el principio noche a Amigos 22Los quince estudiantes que ganaron la camiseta dorada se dividieron en tres equipos.

Como se muestra en la jornada que acaba de terminar, la producción de talento Optó por emparejar a los profesores en parejas, sobre la base de las opiniones formuladas hasta el momento. Por tanto, cada equipo estará formado por un profesor de canto y un profesor de baile, y sus alumnos que hayan hecho un seguimiento durante el año.

El primer equipo está formado por profesores. Rudy Zerbi Y Alessandra Celentano que traen g un pocoY AarónY IsabelY gianmarco Y Ramón. En el segundo, el de Lorella kukkarini Y emmanuel elParte de la comprensión AngelinaY camarillaY NDGY meganY samú Y Madeline. Finalmente, en un equipo surgir Y Raimundo Todaróellos caen federicaY ceraY matias Y Alexéi.

Una vez agrupados los tres equipos, emmanuel Y Lorella Junto con sus alumnos, analizaron las fortalezas y debilidades de los cantantes y bailarines de la oposición. para un profesor de baile Ramón el tiene “Muchas debilidades, como la articulación, el movimiento básico, la fuerza, la postura y la presencia.Además de la técnica de la bailarina Celentano No será “El poderoso empujón que debe tener una bailarina“. gianmarcoEn cambio, se define como “Una bailarina con poca técnica, sobre todo si sale sola, con una coreografía frágil y guiñadora.Para él, tienes que ser uno de los primeros bailarines fuera del espectáculo.

“Isabel Ella no tiene rival, y tiene debilidades que podrían ser muchas, y no me preocuparía por ellas.“, Continúo emmanuelañadiendo:Debilidad matias Es su presencia, es bajito, no tiene carismaFinalmente, lo señaló. Alexéi De ninguna manera es imbatible y va a tener un enfrentamiento emocionante con su alumno. samú.

a Lorellaen Aarón allá “Más complacencia“, mientras g un poco Y cera “No se ha demostrado que sea versátil.Además, según el profesor de canto, es necesario comprender la cantidad federica Será capaz de manejar la presión y el escenario de la noche.

Después de escuchar a los dos profesores, los alumnos de los otros equipos respondieron a las críticas que les hicieron. particularmente, gianmarco Dijo que lamentaba lo que dijo. emmanuel. “No creo que haya traído piezas quebradizas o que se hayan encontrado frágiles. La historia de misterio es un plus. Si solo lo estás viendo, es desafortunado.“.

en condicion samú Asintió mientras su maestro analizaba gianmarcoteniente coronel maria devilipi Le pidió su opinión. El bailarín, con toda sinceridad, admitió que es más versátil que su oponente, y lo colocó en el tercer lugar de su ranking personal de hip-hop, ocupando el primer lugar. Alexéi.

Para hacer que el debut en el evento vespertino del 18 de marzo sea aún más difícil, se anunciaron al menos dos eliminaciones. amigos durante el primer episodio.