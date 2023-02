“Pasé los últimos dos años llorando y pensé que todo había terminado. Pero ahora, durante la totalidad de mis 30 años de carrera, me estoy volviendo loco”.

Cuando cae el telón en la Estación de Música de Madrid, ella se escapa de debajo de la cortina. Laura Pausini quiere seguir escuchando los aplausos. Es lo que más ha echado de menos en estos cinco años alejada de los escenarios: “Me llenan el corazón y me vuelven a hacer sentir fuerte, después de un periodo en el que me lo cuestioné todo”, dice. Quería agarrarse de una indigestión, celebrar su regreso y comenzar los festejos relacionados con sus treinta años de carrera. Con tres conciertos en veinticuatro horas, desafiando también el huso horario, uno en Nueva York, uno en Madrid y otro en Milán, entre el domingo y ayer, la cantante rumana de 48 años vuelve sobre el camino que la llevó a conquistar el mundo: “Durante los últimos dos años, no tengo nada más que lágrimas. Después de ganar los Globos de Oro en 2021 con (Vi) pensé que se había terminado. Por suerte no obtuve el Oscar: me pregunté ‘¿qué?’ siguiente?”. Ella ganó y sonrió. Diane Warren (compositora de éxitos de Celine Dion, Aerosmith y Cher, quienes participaron en la firma de la canción) me empujó y susurró: “No hay nada de qué reírse”. No pudo entender. Este maratón es un regalo que quería darme a mí mismo».

Laura Pausini celebra 30 años de carrera: Nueva York se ilumina al ritmo de “La Soledad”

Un buen comienzo, para citar el título del nuevo sencillo, el viernes 10 de marzo, en previsión de su primer álbum desde 2018 (nunca había sido un descanso tan largo). Pero sin olvidar lo que había allí. No es casualidad que en Nueva York, Madrid y Milán Laura Pausini decidiera lucir una chaqueta azul similar a la que lució en el Hotel Ariston la mágica noche del 27 al 28 de febrero de 1993, cuando triunfó entre los jóvenes solitarios. En el nuevo logotipo, el logotipo fue elegido para iniciativas asociadas con el 30 aniversario, incluido el sencillo, escrito por Riccardo Zanotti de Nuclear Tactical Penguins, el autor más popular del momento, el álbum y los conciertos: Hourglass. Soy la mujer que corre: voy hacia el futuro. Estoy perdido. Sentí que los gustos del público habían cambiado. He intentado todo. Mahmoud también mordió. No funciona. Y la antigua dirección de la discográfica no me ayudó: me redujo cualquier entusiasmo. Esta canción escrita por Ricardo es el manifiesto de Reboot. Me caigo como todo el mundo, pero trato de levantarme”, explica, saliendo el domingo por la noche del Teatro Apollo de Nueva York, para luego tomar un avión rumbo a Madrid, donde empezaba la subida al Latin Market y donde, tras un 11 -Hora de vuelo ayer a las 15:00 cantó El cantante en la estación de música. Una hora de espectáculo, luego de vuelta en el avión, esta vez para ir a casa. No Solarolo, ya que la antigua casa pronto será un museo con “trofeos”. y ropa histórica”. Pero Milán, en el Teatro Carcano: “Me llevó cuatro meses de preparación hacerme con este maratón”, dijo. También desafió los límites de su cuerpo: “Tengo taquicardia desde los 14 años. Los ataques suelen durar cuatro minutos. Pero en Eurovisión el año pasado tuve uno que duró 21 minutos. No pasó”. Dije: ‘Quiero nombrar al ganador’. Me dieron una gota sedante. Volví al escenario. y me sentí como si estuviera en Jamaica”.

En las tres ciudades propuso tres combinaciones diferentes, una para cada década. Todo empezó con la soledad, como los extraños, entre tú y el mar. Los 2000 fueron los años de escuchar (ganó un Grammy), Io canto, más que no. Entonces el lado derecho del corazón, lo hago, caja. Resumen de la previsión: los días 30 de junio, 1 y 2 de julio en la Piazza San Marco de Venecia y el 21 y 22 de julio en la Piazza España de Sevilla, la cantante dará un adelanto de la gira mundial. El futuro escribe: «¿San Remo? No en competencia: es donde canté lo peor de mi vida. Entonces me falta coraje. ¿Anfitriona después de Amadeus? No. No sé elegir canciones: traeré a mis amigos. Las compañías discográficas están esperando el álbum. Llegará en octubre, prometí: «Sigo siendo un soñador. Ahora ha vuelto la misma curiosidad que tenía cuando tenía 18 años en Sanremo. ¿Soy o no soy el cantante más loco del mundo? ella sonríe.

