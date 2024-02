Taylor Swift a los ojos de Trump: ¿Apoyará a Biden?

Taylor Swift aún no ha dicho una palabra sobre las elecciones presidenciales Y ya está en una tormenta política perfecta: ya hay quienes imaginan que ella y Kelsey provocarán el fin del mundo. Super Bowl entre los Chiefs y los San Francisco 49ers en un comercial gratuito de Biden. De hecho, hasta ahora ha tenido que lidiar con otra cosa: eliminar de Internet vídeos porno falsos que utilizan su imagen y disculparse con los aficionados al fútbol, ​​enfadada porque durante el partido de semifinales de los Chiefs hace unos días, las cámaras a menudo la enfocaban. en lugar de ella Pitch (“Depende del director, no de mí”).

pero tarjeta de triunfo No es un político convencional: No le preocupan los votos que Taylor Swift podría aportar a Biden. Supuso que ella lo apoyaría y creía que el daño era limitado. Está enojado por la proliferación de casos que desvían la atención hacia la estrella, dejándolo en las sombras: una herida a su narcisismo y un daño político, dado que Donald construyó su fortuna electoral sobre la base de su capacidad de mantenerse siempre en el centro del escenario. Hace un mes se enfadó con el semanario tiempo ¿Por qué Taylor lo eligió como Persona del Año?. Ahora, según diversos medios, sigue repitiendo: “Soy más popular que Taylor Swift”. Quizás los trumpistas que difundieron el lema “2024 MAGA vs. Los “Swifters” no le están prestando un buen servicio.