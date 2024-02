Siempre es mediodía, Antonella Clerici se enoja con el protagonista en vivo | Vuelan grandes palabras: “Tú…”

Lo sucedido amenaza con amenazar la continuidad normal de las transmisiones, y nadie los vio así.

Cualquier cosa puede pasar cuando estás El Viveincluso hay algunos entre sus héroes Momentos tensos. Prueba de ello es lo ocurrido en los últimos episodios de “siempre es mediodía“, durante el cual se lanzaron algunas duras palabras entre los personajes del elenco.

habia fuerte El choque entre dos de sus pilareseso es diciendo Antonella Clerici y el chef Ivano RiccibonoEsto generó momentos de extrema tensión y puso en peligro la normal continuidad de la transmisión. Reportado por Leggo.it.

Evidentemente, esto despertó un gran asombro entre los espectadores. Esperaba todo menos ver a los dos discutiendo.. De hecho, no faltaron expresiones de exclamación por parte de ellos.

Pero eso es lo que pasó. Sin duda por lo especial que fue ese momento. Sorprendió mucho a todosincluso entre la audiencia en casa que constantemente mira atentamente la transmisión.

Celoso de su cocina

Todos conocemos a Ivano Riccibono y Antonella Clerici. Ella es la reina de la opinión, mientras que él es uno de los chefs más hábiles del mundo de la cocina italiana. el hombre quien Siente un gran amor por los ingredientes de calidad y cuida mucho sus platos.. Después de todo, también es natural que así sea, porque estas son sus creaciones.

Sin embargo, esto crea algunas dinámicas interesantes dentro del programa, como la reciente escaramuza con Antonella Clerici.

Un momento de fuerte tensión entre ambos

Todo ocurrió mientras el chef preparaba canelones gratinados con alcachofas. Parece que durante la receta, Ivano Riccibono intentó mantener a Antonella Clerici alejada de los fogones, dejando así a Alfio hacer el trabajo de asistente. Sin embargo, esto no le cayó nada bien al presentador, ya que Alfio no demostró ser un excelente asistente y por eso tomó la iniciativa de retirarse.

“Me gustaría señalar que Ivano es un poco machista porque cuando es su amigo Alfio no le dice nada, y cuando estoy cerca siempre me regaña.dijo Antonella Clerici. Luego señaló que normalmente ella era responsable de mezclar los ingredientes, pero esta vez se encontró mezclándolos en vano. “Así que me mezclé en vano“Presioné, pero no faltó respuesta del chef”.Has estado tarareando en vano desde que empezamos este programa.“