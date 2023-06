5 textiles para el hogar de Mango que son auténtica magia

Alfombras, cortinas, colchas y mantas de verano. ¿Qué textiles para el hogar quieres cambiar ahora que el verano está oficialmente en camino? Así es como Mango puede ayudarte, y nuestras recomendaciones para los cortes más encantadores…

el Textiles Para el hogar, son parte integral de la decoración del hogar, que incluye, sobre todo en verano, un replanteamiento del estilo en el que la luz y los colores claros se adaptan al clima y a las necesidades de esta época del año. también mango, la famosa marca de ropa, ahora ha reforzado su línea para el hogar, gracias a la cual puedes elegir muchas soluciones especiales para darle a tu apartamento un toque personal y fresco. Cortinas ligeras, colchas vivas y enérgicas, todo esto en el verano debe encontrar el justo equilibrio entre el tipo de estar en la casa y el calor que, a pesar del funcionamiento de los acondicionadores de aire y todas las contramedidas posibles, debe ser. Gestionado tanto a nivel práctico como mental. De hecho, no es necesario recordarte cómo los colores claros y las telas ligeras te ayudarán a beneficiarte incluso en los días en que el calor aprieta. Así que vamos a ver los textiles. Ocurrió Mangos que harán de tu decoración interior un verdadera magia…

Cortina 100% lino, decoración del hogar muy refrescante y elegante

Comencemos con un interior real para el verano, a saber, la ropa de cama. Empezando por el lino, en este caso destinado a unas preciosas cortinas, ideales para crear intimidad y cobijarte de las horas más calurosas del día, pero sin recargar demasiado el ambiente. Perfecto para un ambiente rústico, sencillo y natural, también combina bien con otros estilos. En la parte superior de su lista de deseos, definitivamente pondría estos…

Fundas de cojines de lino, diseño coordinado que no traiciona…

Si esto no es suficiente para ti, te esperaré un poco más. crudo En lino, seguro que puedes combinar con las cortinas que acabamos de ver, incluso fundas de almohada afiliado cojines desde el sofá Esta combinación es perfecta y no será excesiva. El lino también tiene la gran ventaja de que se vuelve más suave con el tiempo y es particularmente elástico; El efecto arrugado de estas fundas de almohadas es un punto fuerte y no requieren planchado, por lo que la practicidad también se verá reforzada en esto. Tus cojines se convertirán en la decoración perfecta para el verano…

Sábana de algodón y lino…

Esta prenda de algodón está a la altura Mejor algodón. Luego se combina el algodón tradicional con el algodón sostenible, que también incluye a los agricultores involucrados en su producción. De hecho, todos están formados y asistidos en formación continua. Aparte de este aspecto, entonces, está el estético y el práctico. Será perfecto para dormir cómodamente en las noches de verano y aportará un toque de luz a tu dormitorio.

Manta de verano de algodón, muy estilosa

una magia noche Fresco En verano, donde redescubrirás la diversión de los primeros cubrir En el sofá frente al televisor, no tiene precio. Pero, ¿estás preparado para esta situación? O solo tenéis vuestras mantas habituales para las sesionesErie TV ¿Otoño e invierno? Si tienes dudas mientras lees, significa que definitivamente no estás bien preparado, y entonces puedes correr a esconderte con esta manta de algodón, que también es perfecta para decorar y mejorar tu ropa. Sofá o el tuyo Sillón favorito.

Gran alfombra de yute, ¡perfecta para realzar cualquier ambiente!

Cerramos con esto alfombra Perfecto si te gusta la decoración y fibras naturalesTe permitirá crear la zona perfecta para un ambiente refrescante y minimalista en cada estancia de tu hogar. Las dimensiones le permiten cubrir grandes áreas, pero sin agredir demasiado el medio ambiente. Márgenes. Diseño tejido dos tonos, pero manteniendo siempre un tono cercano al del suelo, totalmente en la línea de las tendencias del momento. Un producto duradero y resistente que, además, aúna necesidades prácticas y transmite relax y practicidad a la entrada de casa, para ti y tus invitados. Así, el mango vuelve a ser garantía de gasto, que no pone en aprietos los bolsillos, y de practicidad, estética y buen gusto. El verano pide más tonos mínimo, los tejidos más cómodos y soluciones acordes a las últimas tendencias; ¡Todas estas son buenas razones para comenzar a completar su lista de deseos para actualizar la decoración de su hogar!