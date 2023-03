Con Antonino Spinalbes no funcionó, ya no hablamos

Gran Hermano VIP 2022/2023

Jennifer Lamborghini admite que la relación con Antonino Spinalbes terminó antes de comenzar. “No sentimos, no vamos”, explicó el ex cantante de Gran Hermano Vip.

historia de amor entre Ginebra Lamborghini y Antonino Spinalbes Se acabó antes de que empiece. Así lo admitió, respondiendo preguntas recibidas durante la última cita con él. cuya casaex cantante y estrella hermano mayor vip. Ginebra admitió su interés por la expareja de Belén Rodríguez. Nada más dejar la casa de Cinecittà, el ex peluquero también confirmó el noviazgo con Lamborghini y agregó que le daría una oportunidad a su relación.

Jennifer Lamborghini: “Con Antonino hay pasión”

“¿Dónde está Antonio? ¿Por qué me estás preguntando?Ginebra bromeó antes de entrar en materia: “Seguimos siendo amigos. Esta pasión que nos unía siempre ha estado ahí. Tal vez las cosas estaban destinadas a ser así. Para mí siempre ha sido alguien a quien le tengo un cariño muy fuerte. Hablar de amistad siempre ha estado entre comillas, porque nos conocíamos bastante y dentro del juego. La vida es otra cosa. Empezamos esta amistad y luego también dije que si tengo que ver a alguien desde el punto de vista romántico, me pongo muy exigente. En cambio, si me mantengo abierto, me mantengo blando, y si veo el clásico “a ver qué tal” que no asume ningún deber hacia el otro, lo dejo todo. Estoy más a ver cómo va y luego, si todo va bien, decido seguir y seguir adelante o quedarme aquí. En este caso no abrió pero está bien“.

Ginebra defiende a Antonino Spinalbes: “Basta de ataques en las redes sociales”

Pero Jennifer dejó en claro que no agradeció la intervención de esos fanáticos que atacaron a Spinalbese en las redes sociales luego de las fotos con Carolina Stramare: “Tal vez el Lamborghini no era el auto adecuado. Lo tomo como un deporte, significa que debería ir de esa manera. Estoy leyendo muchas de estas cosas en Twitter, se ha convertido en un tema fuerte. Chicos, paren. Creo que está mal atacarlo, él no hizo nada malo y no estoy ofendido. Son elecciones, no soy la persona tentada y abandonada que alguien pinta que soy. Creo que estamos en buenos términos aunque no nos escuchemos. yo tengo mi vida y el la tiene“.