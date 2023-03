Agencia de ingresos que no proporciona recibos

después de ser Amenazar y atacarJimmy Ghione ha regresado de Striscia la Notizia a la sede de la agencia de ingresos Eur 6 Torrino en Roma, donde se encuentra Bar no emite recibos Para clientes desde 2018.

El reportero de noticias satíricas, en particular, fue a Hulk nuevamente por un archivo. opinión de los empleadosy algunos de ellos, como lo demuestra la transmisión del servicio, fueron Cómplices silenciosos Del gerente comercial. “Ella no tiene razón. El recibo siempre se emiteAlguien comentó, aunque fuera la mayoría de los trabajadores el no quiere contestar Para las preguntas de Ghione.

Lo que sucedió además de la representación de A Un hecho desafortunado Y muy feo, representa A Daños importantes en la imagenAl dijo cabeza de contacto De la agencia tributaria Sergio Mazzi, prometedor reportero de noticias satíricas Ingrese a corto plazo.

“Quería aclarar que esto no es un empleado agencia, pero de una tema externoMazzei continuó. ya en el pasado Se hicieron controles contra el operador.