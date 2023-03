Tiberio Temperi, “Gané la guerra mundial”: una vergüenza de Ray

que eso “desvalidoÉl también se va, justamente orgulloso. Tiberio Timperique este año celebra el cuadragésimo aniversario de firmar su primer contrato con él opinión, está satisfecho con su carrera que le ha dado grandes satisfacciones, y sobre todo puede presumir de no tener que agradecer a nadie. anfitrión dijo mañana con la familia En una entrevista concedida al semanario televisor nuevo Llegó a los quioscos el martes.

Lea también: Tiberio Tempere, “¿Un cuento con ella?”: Toda la verdad sobre Marina Berlusconi

Tiberio Timperi se da cuenta de que “ahora mundo de trabajo Cambió y lo hizo para mal” Y ciertamente ya no es posible hoy en día hacer lo que hizo. “En mi día”, explicó el locutor del rai, “me bastaba tocar una puerta para escuchar mi voz”. y eso es exactamente lo que comencé a hacer, lo que llevó a las audiciones Cintas de cassette grabadasUn ejecutivo que trabaja en un programa con Cenador Renzo“Es bueno”, continúa diciendo Timperi, refiriéndose a mí. radiode 14 años, al reportero que entrevistó televisor nuevo, que con gusto volvería. “Si me llamaran, definitivamente diría que sí. Los oyentes de hoy probablemente no me conocen, pero quién sabe si un cambio de administradores de redes en el futuro no me llevará en esa dirección”, dijo Tempere, quien terminó con éxito el esfuerzos del programa que conduce todos los sábados y domingos por la mañana Vacaciones pero se va a duplicar, con cinco transmisiones por semana, aterrizando en el timón mañana de verano de junio