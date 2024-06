Mara Vener revela: “Dominica para las mujeres”. Y en la señal de alto… no estuvo de acuerdo.

Las mañanas de verano comienzan de nuevo en Tg1, y de ahí las citas con ilustres invitados para tomar un buen café en su compañía. La ceremonia fue inaugurada por Mara Venier, que ayer dio la bienvenida a sus fans confirmando que seguirá al frente del equipo de Dominica N en septiembre, y en una entrevista en vivo, la histórica presentadora de la Rai reveló lo que piensa para la próxima temporada. , incluido el programa Corazón. “Tenía tantas ganas de terminar este año. Con quince copias, ese es el récord. Nadie lo había hecho antes. Llegué a quince y sigo preguntándome por qué y por qué. No sé qué pasó cuando comencé hace años. “Faltaba alguien que lo guiara, que le sirviera de hilo conductor”, admitió, pensativo al principio.

Volviendo al presente y al futuro, la periodista Giorgia Cardinaletti repasa las sorpresas del año que viene, cuando Mara Venere vuelva a entrar en los hogares italianos el domingo por la tarde. “Estuvimos seis años de entrevistas dominicales, donde yo era el protagonista. Me gustaría tener la oportunidad de participar. Me gustaría participar el domingo”, vaticinó el presentador. “Lo próximo será lo último. Ya estoy sufriendo una tragedia en casa y Nicola no estuvo de acuerdo. Pero no puedo resistirme. Es un talón de Aquiles para mí”, dijo con una sonrisa. . Y añadió: “Me gustaría que allí todas seamos mujeres. Cada una en su ámbito”.