Videomensaje de un pecador a Oliviero Toscani: “Es un honor ser parte de tus días”

aElvira Serra

El fotógrafo dijo que se dedica a ver los partidos del número uno del mundo y Jannik quiso enviarle un mensaje privado

“Leo y veo al Inter y a algunos equipos ingleses en la televisión. Entonces ahí Pecador, que me da consuelo en la vida.. Ahora todo el mundo le tiene celos y envidia: es un modelo para los italianos. Nos dijo que pronto sabrá quiénes son sus verdaderos amigos y quiénes no. Agrega eso Si tuviera que filmarlo no lo habría hecho jugando al tenis.: «Puedes ver por su apariencia que es un chico profundo. Tienes que detener ese momento justo ahí en los ojos.Expresa honestidad y habilidad. El pecador no es italiano. La italiana es Fabrizio Corona, es una tramposa, es una mafia”.