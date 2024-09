Compensar el sueño los fines de semana puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca en una quinta parte: estudio | Cardiopatía

Un estudio sugiere que las personas que recuperan el sueño perdido los fines de semana pueden tener un 20% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas que aquellas que no lo hacen.

Los hallazgos, presentados en la reunión de la Sociedad Europea de Cardiología, analizaron datos de 90.903 adultos que participaron en el proyecto UK Biobank, una base de datos que contiene registros médicos y de estilo de vida de 500.000 personas en el Reino Unido.

De ellos, 19,816 personas cumplían los criterios de privación de sueño y, durante un período de seguimiento de 14 años, los investigadores encontraron que las personas que dormían más durante los fines de semana tenían un 19% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas que aquellas que dormían más durante los fines de semana. Dormir los fines de semana. Dormir menos los fines de semana.

Las personas que durmieron más los fines de semana oscilaron entre 1,28 horas adicionales y 16,06 horas adicionales, y las personas que durmieron menos perdieron entre 16,05 horas y 0,26 horas durante el fin de semana.

El estudio también analizó un subconjunto de personas con falta de sueño diario y encontró que aquellos que dormían más profundamente durante el fin de semana tenían un 20% menos de riesgo de sufrir enfermedades cardíacas que aquellos que dormían menos.

El autor del estudio, el profesor Yanjun Song, del Centro Cardiovascular Nacional de China en Beijing, dijo: “Obtener un sueño compensatorio adecuado se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardíaca. La asociación se vuelve aún más pronunciada entre las personas que regularmente sufren de falta de sueño entre semana”. “.

“Nuestros resultados muestran que para la gran proporción de la población de la sociedad moderna que sufre falta de sueño, aquellos que duermen de forma más compensatoria los fines de semana tienen tasas significativamente más bajas de enfermedades cardíacas que aquellos que duermen de forma más compensatoria los fines de semana”, dijo. Zichen Liu, uno de los autores del estudio.

El profesor James Leeper, director médico asociado de la British Heart Foundation, que no participó en el estudio, dijo: “Muchos de nosotros no dormimos lo suficiente debido a compromisos laborales o familiares, y dormir hasta tarde el fin de semana no es un sustituto Para dormir bien por la noche, este amplio estudio indica que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

“Sabemos que la falta de sueño puede afectar nuestra salud en general, y esta investigación es un recordatorio importante de lo importante que es tratar de dormir al menos siete horas cada noche. Esperamos estudios futuros para comprender mejor cómo funcionan los patrones de sueño. afectan el corazón y cómo podemos adaptar los patrones de estilo de vida para ayudar a mejorar nuestra salud”.