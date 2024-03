Eleonora Abbagnato llora. La entrevista con Dominica N. fue interrumpida

Bailarina, estrella y luego directora de la Ópera de Roma. En sus treinta años de carrera en punta Eleonora Abbagnato Ha conseguido todos los objetivos para quienes, como ella, han hecho de su pasión por la danza una carrera y un estilo de vida. Especial “Dedicado a Ella”estrella bailando“, que se emitirá el viernes 29 de marzo en horario de máxima audiencia en Rai3. Precisamente para hablar del documental que cuenta su vida y su carrera, Eleonora Abbagnato fue invitada por Mara Venier en domingo en Y no faltaron momentos poderosos en el estudio. Emociones Y sobre todo, lágrimas.

Lágrimas por los padres

El estreno de la estrella de la ópera. París Lo pagó por sus padres, el padre Elio y la madre Piera, los primeros que creyeron en ella y se sacrificaron para permitirle estudiar y convertirse en una estrella del ballet mundial. “ A los 11 años dejé Sicilia y mi familia para ir a París a estudiar. Me llamaban un pequeño mafioso y yo era el único italiano. no fue fácil “, Decir domingo en Eleonora Abbagnato antes de que Mara Vener difundiera el mensaje en vídeo grabado por sus padres padres. “ Ella no lo sabe, pero le agradecemos mucho porque nos hizo sentir muy orgullosos de ella y nos dio mucha felicidad”. “, dijeron Piera y Elio Abbagnato, hablando de su hija, que en ese momento era Él movió Así como Mara Venier, quien se tomó un descanso antes de continuar con la entrevista.

Mara Venere Sorpresa

Sin embargo, la emoción fue insoportable, cuando la presentadora le entregó al bailarín una larga carta que había escrito junto con niñosY Giulia y Gabriel (nacida de su marido Federico Balzaretti) y sus dos hijas Lucrezia y Ginevra (nacidas de una relación anterior y el exfutbolista tenía la custodia exclusiva). Eleonora Abbagnato sonrió ante las palabras de amor de sus hijos naturales, pero cuando llegó el momento de leer carta Su hija adoptiva mayor estaba abrumada por la emoción. “ No lo leáis delante de las cámaras porque tengo miedo de que os afecte demasiado y no os pido que lo leáis.” Mara Venere la tranquilizó, pero la bailarina quiso hacerlo.

La carta y la reacción de Abbagnato

“Hola Ellie, sabes que no sé cómo llamarte, Ellie o mamá…” Y el lágrimas Inmediatamente le rompieron la voz a Eleonora Abbagnato, quien hizo una pausa antes de continuar: “ Lo que sé con certeza es que tu importancia para mí y para Lucrezia es igual a la de una madre y nunca podré agradecerte lo suficiente. “Es imposible que la bailarina siga con lágrimas corriendo por su rostro.



En ese punto Mara Venere Abrazó a su invitada y rápidamente cerró la entrevista, dándole a Appagnato la oportunidad de recuperarse y saludar a la audiencia.