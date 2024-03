Massimo Gilletti, oficial: Volvamos a Ray. Misterio y tam-tams: eso es lo que le encomiendan

Ahora es oficial. Massimo Giletti De nuevo en opinión. Siete años después, tras su aparición a finales de febrero al frente del poder Televisión 70 Periodista y ex presentadora de No es la arena. Tras dejar La7, firmó un contrato que le comprometerá en Viale Mazzini para realizar varios proyectos editoriales que aún no han sido desvelados.

“Estamos muy satisfechos – comentó el CEO roberto sergio y el director general Giampaolo Rossi – Dar la bienvenida al regreso de uno de los rostros más influyentes de la televisión italiana. Bienvenido de nuevo, Massimo, a la que ha sido tu “casa” durante muchos años”.

Después de todo, el propio Giletti estaba hablando de “hogar”. “Rai siempre ha sido mi casa, es un gran amor verdadero y en el futuro veremos qué podemos hacer”, afirmó el presentador de Non è l'arena tras la ruptura con la cadena Urbano Cairo y su regreso al aire en Rai con un programa especialmente dedicado a las celebraciones de los 70 años de la televisión pública, presentado por el propio Giletti en directo desde el Teatro Ariston durante el reciente Festival de San Remo. El presentador agregó: “Los líderes me preguntaron qué ideas tenía y les gustó mi proyecto”. Ahora sucederá.