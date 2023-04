Soy Giorgia Cardinaletti de Tg1- Corriere.it

«La música del compositor italiano va de la mano con el periodismo político – afirma la revista en un pequeño artículo titulado “Musica e Tg1”, que fue retomado por el periodista Giuseppe Candela. en Twitter – Como vaticinó hace dos semanas el Che, el cantante Cesare Cremonini entabla una más que tierna amistad con un destacado periodista de la Rai. Ahora puede revelar el nombre del nuevo amor del famoso cantautor. Es Georgia Cardinaletti, de 35 años, conductora de Tg1 a las 8 de la noche, experta en noticias y política». Ambos son muy discretos, de momento los directamente implicados no se han pronunciado, pero el hecho de que no se haya desmentido la noticia podría ser una confirmación implícita de la relación que mantienen entre ambos.

Antes de Cardinaletti, la ex Lunapop estuvo vinculada a Martina Margaret Maggiore durante dos años y medio, y luego vino la repentina ruptura, que anunció en junio en las redes sociales con un mensaje que dejaba lugar a dudas. “Los cuernos son como los zapatos: todos en la vida tienen un par”, escribió el mayor en un reality y lo confirmó en enero al final de la historia. —Cesare y yo no hemos estado juntos en meses. Para mí seguirá siendo la persona que tanto amé, y tal vez lo amaré por siempre. Fue una relación larga e importante, pero lamentablemente me dolió mucho”.