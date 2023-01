Revelado el resultado de la transmisión Gran Hermano Vip: Vas a Salir

GF Vip, aquí está quién sale a continuación: increíble, serás tú quien se despida de los reality shows para siempre. Veamos quién es.

En las últimas horas ha trascendido el resultado de la transmisión: nunca lo creerías, será quien tendrá que salir de la casa más espiada de Italia. Eso es lo que es.

También para esta edición de Gran Hermano VIPAlfonso Signorini eligió un excelente personal. No es casualidad que los reality shows sigan siendo los más vistos por el público. Los fanáticos más ávidos disfrutan viendo cada movimiento de nuestro vipponi gracias a la cobertura en vivo las 24 horas del día. Precisamente gracias a esta herramienta es posible capturar los movimientos de los competidores en acción y luego registrarlos a través de la aplicación. Muchos disfrutan publicando en Gorjeo El momento más icónico que jamás hayan presenciado.

Los afortunados también pueden hacerse notar julia salemiQuien comparte los mejores tweets de la noche con los espectadores durante el episodio. Pero no solo porque se haya creado uno real en esta red social comunicación social ¿Quién más puede predecir si se implementará o no en el próximo lote? Solo en las últimas horas, una nueva encuesta ha dado a conocer quién podría ser Sentencia el lunes. Esta vez todos los fanáticos están unidos en su contra, y en Internet no hay dudas: tendrá que despedirse de los reality shows. ¿Tienes curiosidad por saber quién es? Veámoslo juntos.

GF Vip: Vas a despedirte del reality y el resultado no deja lugar a erupciones

Esta no es la primera vez que la web predice el lanzamiento de un vipponi, sin duda es durante un episodio de horario estelar que todo puede cambiar. Pero por ahora, los fanáticos están bastante seguros de eso, debo decir Adiós a la vibra de Gran Hermano el tendra razon Wilma GwishO al menos eso es lo que espera la web. De hecho, muchos usuarios expresaron algún tipo de odio por Vippona en las redes sociales.

Para muchos, la cantante no se sincerará con sus compañeros. principalmente con Patricia Rossetti, Que tras salir de casa no la salvó de severas críticas. Pero no solo eso, los espectadores están convencidos de que Wilma también ha llegado a su límite. Nikita. De hecho, los fanáticos de Vippona están cansados ​​​​de escuchar sobre eso. insultos De Goich apuntó a la niña, para muchos no hay duda, será ella la que abandone el reality. Aquí están los pronósticos de la transmisión de TV:

Televisión 17/01/2023 (14:34) #GFvip Nikita 27%

Alberto 25%

Yael 17%

Sara 14%

Jorge 10%

Vilma 7% – TelevotiGFvip (@Giovann45786011) 17 de enero de 2023