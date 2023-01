Revolución Luna Nueva – signo con referencia

¡Bienvenidos todos! ¿Cómo están? Al atardecer del sábado 21 de enero, el Sol y la Luna se unen al primer grado de Acuario para dar vida a La primera luna nueva De este año! No solo eso: también es la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, y eso hace que coincida con año Nuevo Chino Y con el inicio del año del Conejo de Agua. De hecho, estas circunstancias las hacen particularmente interesantes en algunos aspectos: en efecto, considerando que la luna nueva en sí misma tiene todos El poder de los comienzosEsta Luna Nueva en particular inicia un año muy dinámico e interesante.

Como leí en mi libroHORÓSCOPO 2023 – LA RONDA DEL AÑO EN 12 ETAPASPara todos los signos del zodiaco, este es el año de grandes conmociones, culmina todo lo que nos tiene estancados por miedo a dar un paso en otra dirección, miedo al juicio o a las expectativas decepcionantes de los demás, o incluso por inseguridad o indecisión. Es un año que nos lleva a la acción. Una tendencia más independiente, y antes de eso, a la acción asertiva y la afirmación personal: «¡Lo soy, te guste o no! …

… y ya no estaba dispuesto a sacrificar mi exclusividad personal en el altar de una vida tranquila, a negarme a mí mismo para preservar los equilibrios que comenzaban a estrecharse para mí». En definitiva, un triunfo de la conciencia y la autoafirmación que podemos expresar musicalmente con obras maestras como “I am what I am” de Gloria Gaynor, con “This is me” de Keila Settle (de la banda sonora de “The Greatest Showman” )) pero también de “Me ne frego” de Achille Lauro y un “Giungla” menos conocido de Erica Mou (“¡Le queda bien a la modelo, pero no a mí!”).

Estas, por así decirlo, son mis sugerencias musicales para comenzar con el pie derecho en un año que cambiará muchas actitudes y traerá la misma “rebelión” saludable e independencia a lo largo y ancho del zodíaco. Desde este punto de vista, la primera luna nueva del año que se forma en Acuario (signo de libertad e independencia de juicio) es un importante punto de partida. Evoca exactamente esos primeros tambores de la revolución que empiezan a redoblar, al principio en silencio y luego, poco a poco, en crescendo… hasta alcanzar su clímax en el transcurso de la primavera venidera.

Pero sigamos en orden. La luna nueva marca el comienzo de una nuevo ciclo lunar En este sentido es muy similar a la “semilla”. Algo pequeño, casi invisible (la luna nueva no se ve con los ojos) pero con un enorme potencial de crecimiento en su interior. Lo que sembramos en la luna nueva empieza a tomar connotaciones más claras Catorce días despuésen este caso con la Luna Llena en Leo de los vecinos 5 de febreroQue, si se quiere, representa el primer rugido de la libertad y el respeto por uno mismo. En una escala mayor entonces, y sobre una base más organizada, son los efectos de la luna nueva vistos Seis meses despuésen este caso con la luna llena en Acuario del 1 de agosto.

Y exactamente a mitad de camino entre estos dos momentos (principios de febrero y principios de agosto), está el cielo de mayo, cuando Plutón estará en Acuario y Júpiter entrará en Tauro, como ya pasó Urano (el planeta de las grandes revoluciones) desde 2018). Probablemente significa que en muchos casos La “mecha” que se enciende con esta luna nueva hará que se tomen diferentes decisiones (en muchos casos también “rompiendo” con el pasado) En el corazón de la primaveray nos llevará a tocar la Tierra Prometida Nueva vida en el verano. (continuo)