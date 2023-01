Los Maneskins se “casan” en el Palazzo Brancaccio: vestidos blancos, Ethan-mujer lanzando un ramo. Aficionados frenéticos y tráfico

a laura martini

En una habitación de la casa dispuesta como la nave de una iglesia, los miembros de la banda celebran una boda organizada por Alessandro Michele, ex director de arte de Gucci.

en el salon Palacio Brancaccio Fue erigida como una navevestida de blanco – y Ethan, para mantener el equilibrio, con ropa de mujer -, los miembros actuales de la banda celebraron una boda organizada por Alejandro MiguelY Ex director artístico de Gucci. Y durante la ceremonia, una de las frases más clásicas del ritual: «Do you want, Damiano, and Victoria, and Thomas and Ethan…». Como respuesta una serie de sí, seguido de un intercambio de anillos, un beso (la besé a “ella”, lo besé a él) y un trozo de pastel azul con escritura roja. ¡Velocidad!, TítuloEl último álbum de la alineación. Luego los clásicos Lanzamiento del paquete rojo fuego (Tenían uno cada uno) de Ethan. Sobre su cabeza lleva un velo blanco bordado, que toda verdadera novia envidiaría.