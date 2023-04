Cesare Cremonini, el nuevo amigo es la periodista Giorgia Cardinaletti. “Amor nacido después de una entrevista”

Parece que ya no hay más dudas: la nueva novia de Cesare Cremonini es la periodista Giorgia Cardinaletti. La noticia fue reportada por el semanario…

Parece que ya no hay más dudas: novia César Cremonini ella es la reportera Cardinalita de Georgia. La noticia la dio a conocer el semanario ‘Chi’, que hace unas semanas había adelantado la hipótesis de que el excantante de Lunapop mantenía una relación con un famoso rostro de TG1, al cual no nombró aunque no dio su nombre. . Cremonini y Cardinaletti lo mantienen en el más estricto secreto por el momento, pero parecen realmente ir juntos y ser muy cercanos.

Cesare Cremonini y Giorgia Cardinaletti: ¿cómo se conocieron?

Según el semanario dirigido por Alfonso Signorini, ambos se conocieron en septiembre, cuando el cantante presentó su “dúo virtual” con TG1. lucio dala en notas”estrella de marCardinaletti estuvo allí para recibirlo en el estudio, y luego de este encuentro Cremonini invitó al periodista a uno de sus conciertos, tras lo cual floreció el amor entre ambos.

Aunque todavía no se han revelado públicamente, los dos ya han compartido fotos juntos en las redes sociales. El primero en hacerlo fue el propio Cremonini que, con motivo de la entrevista del “convicto” con Tg1, publicó una instantánea, acompañado del periodista, en la que escribía: «Gracias a Tg1 y al talento de Giorgia Cardinaletti por contar conmigo. Esta tarde y dedicando un espacio importante a “Stella Di Mare”». En noviembre compartió una foto con el cantante en Instagram agradeciéndole el concierto al que acababa de asistir.

Las ex novias de Cremonene

La última relación oficial de Cremonini fue aquella con él Martina Mayor. Hubo una primera malika ain, con quien siempre tuvo una hermosa amistad. Según algunos rumores, nunca confirmados, la cantante también podría haber tenido una asociación con el ex tejido de “Striscia la Notizia”. Ludovica Frasca.

