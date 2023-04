Santoro vs. Mero a las ocho y media

Hablando del momento de la información, Michele Santoro recordó el caso de Massimo Giletti y habló correctamente desde La7: “Restringir la libertad de información es muy peligroso”. “Salgo al aire todos los días y no creo que haya restricciones”, responde Lilly Gruber.

Una vívida dialéctica de tira y afloja en “Otto e mezzo”. un invitado michelle Santoró Quien defiende a Massimo Giletti a espada y ataca a La7: “La suspensión es inaceptable”. Lili Gruber no está de acuerdo y corrige a su compañero: “La7 ha dejado clara su posición”. Santoro responde: “¿Por qué cerramos el programa de la mañana a la noche? Inaceptable”, este es el ataque de Michelle Santoro al sistema de información, y va al fondo del caso Giletti.

Las palabras de Michel Santoro

Michele Santoro habla del momento de la información y menciona el caso de Massimo Giletti y lo hace directamente desde La7. Lilli Gruber intenta intervenir y determina que La7 en cambio ha dado todas las causas del caso.

La información se está reduciendo y La7, que es la isla de la libertad en comparación con los noticieros de la rai, etc., ha tenido un episodio muy peligroso. Me parece que cerrar el programa de la mañana a la noche sin dar las razones adecuadas es muy peligroso.

Lily Gruber respondió

La exasperada respuesta de Lily Gruber: “Estás hablando de limitaciones de información aquí en La7, he estado en el aire todas las noches durante algunos años y puedo garantizar que nunca hemos experimentado ninguna limitación de información”. En ese momento, Michelle Santoro da un paso atrás y habla de las historias de guerra: “También digo que cada vez somos menos capaces de escribir historias de guerra, apoyándonos en freelancers, y en su lugar deberíamos enviar periodistas expertos al aire que puedan hacer frente a su editor con calma y fuerza”. Lilly Gruber presta atención a su editor: Pero, ¿qué tiene esto que ver con el A7? Silvia Sciorilli Borrelli del Financial Times también está en el estudio: “¿Por qué no expresa una clara condena de Rusia?” Durante el conversatorio, Michelle Santoro le recordó que yo era “una de las pocas periodistas que hizo un documental sobre Chechenia para decir que la intervención de Putin fue pervertida. Estoy en contra de Putin por la libertad, pero la libertad no se exporta con las armas, sino con la confrontación”. sobre la cultura y la confrontación civil”.