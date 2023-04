Decisión de Carlo Fortes – Diario

Fabio Fazio fuera de Rai? Seguro que se parece a eso. Después de los muchos rumores que han ido y venido durante las semanas, parece que el Comandante Como está el clima dispuestos a abandonar Viale Mazzini para dirigirse hacia las otras orillas, tal como cabía esperar con motivo de los tumultuosos rumores que presagiaban la despedida Massimo Giletti a A7. TvBlog Ahora informa una serie de detalles adicionales que apuntan a una gran conmoción para la tercera red, que perderá a uno de sus principales conductores.

Fabio Fazio deja Rai, Che tempo che fa destino

Se ha informado ampliamente, y ahora que han resurgido los rumores, el destino de Fabio Fazio parece cada vez más incierto. el 20 años de celebrar el progreso Como está el clima Podrían ser los últimos en Rai y todo apunta a una “despedida con amor” de un director de orquesta de Liguria que dedicó toda su carrera al servicio público. De hecho, partió de aquí, y ha ido creciendo hasta llegar a la cúspide de su recorrido a través de un programa pionero que ha saltado a lo largo de los años de una red a otra, sin ninguna distorsión de su naturaleza.

el coche grande Como está el climaque lo hace efectivo a través de la producción externa taller (y una primicia de Endemol) que permite contratar personajes de absoluto prestigio, puede así pasar a Canal Nueve. De hecho, el formato no está sujeto a Rai, precisamente en virtud de la gestión de terceros, y parece ser su propio agente: casco beppe – estar particularmente inclinado a mover todo hacia arriba Descubrimientoproduciendo The Nine como es el caso del programa de comedia hermanos cruzados.

También se habló de una posible llegada de Massimo Giletti, válido en La7 pero con programa suspendido, pero parece que los recientes acontecimientos que literalmente desbordaron al conductor impidieron cualquier tipo de negociación. Sin embargo, las dos citas no están vinculadas y el descenso del capitán piamontés al Rai no cuenta con una despedida de Fabio Fazio, que sigue afectado por el repentino e inesperado parón de su programa. no es la arena.

decisión de carlo fortes

La firma ya al pie del contrato volvió rápidamente al terreno de los rumores. Basado en los informes TvBlogDe hecho, el acuerdo no se cerrará específicamente a petición del director general. carlo fortesLo que congeló cualquier renovación hasta el establecimiento de la nueva disposición. Una clara señal de incertidumbre para El futuro está en Rai de Fabio Fazioque podría terminar poco después de décadas. Después de las 20, para ser exactos, ¿quién Como está el clima.

Por lo tanto, sería un gran logro para nueve, que estará listo para recibir al líder de Liguria por contrato con personalidades más que útiles. Sin embargo, no será un descanso definitivo para la audiencia, sino solo una transformación que puede dar nueva vida al programa. En fin, adiós a las marcas de la televisión pública El final de una era muy larga.donde Fabio Fazio ha sabido distinguirse por la calidad de los contenidos y los grandes nombres (entre ellos el de Luciana Littizzetto), que se han convertido en una certeza absoluta para el programa dominical de Rai3.