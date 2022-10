“M, Hijo del Siglo” con Massimo Popolizio

El fundador del fascismo y sus actores secundarios: personajes llevados al escenario por Massimo Popolizio en la película “M, Son of the Century” que propone Ray Kultura, la segunda parte del sábado 29 de octubre a las 21:15 en 5 Ray, mientras el domingo 30 a las 16.00 se retransmitirá La versión completa vuelve a Rai 5.

Adaptado de treinta paneles de la novela histórica de Antonio Scorati “M”, el texto teatral, interpretado por el mismo Popolizio y Tommaso Ragno, trae al escenario la afirmación del fascismo. Es una historia poco conocida, especialmente la historia de los seis años posteriores a la Gran Guerra, con el Proyecto Fiume, la vacilación del país hacia la revolución socialista, la reacción y propagación de las divisiones, la audaz Marcha de Roma (cuyo centenario se cumple en octubre de 1922) y la implacable eficacia Donde la ideología política escapa a las clasificaciones de gobernabilidad por la acción violenta.

Los protagonistas son el fundador del fascismo al menos tanto como los representantes que lo apoyan, expresándose en tercera y primera persona, Marinetti, D’Annunzio, Margherita Sarfati, los opositores Nicola Bombacci, Pietro Nene y Giacomo Matteotti (capturados también en la transmisión de correspondencia con la esposa Vilia), e Italo Balbo, desmovilizado de la Gran Guerra y toda una nube de personal de abajo. El protagonista es toda la comunidad nacional, el “país enigmático”, como si el brote no fuera “el anfitrión de este virus que se propaga sino el anfitrión”.

Una interpretación de Massimo Popolizio, tomada de la novela de Antonio Scorati; Colaboración con el dramaturgo Lorenzo Pavolini. Escenas de Marco Rossi, vestuario de Gianluca Specca, iluminación de Luigi Biondi, video de Riccardo Fratti, voz de Alessandro Saviosi, movimientos de Antonio Bertosi.

Con Massimo Popolizio, Tommaso Ragno, y con Riccardo Pucci, Gabriel Brunelli, Tommaso Cardarelli, Michele del Utri, Giulia Hetfield de Renzi, Raffaele Esposito, Flavio Francucci, Francesco Giordano, Diana Mania, Paolo Museo, Michel Usui y Alberto Onofretti, Santorris Pirolat , Santorris Pirolat.

Producida por el Piccolo Teatro di Milano-Teatrouropa, Teatro di Roma y Luce Cinecittà en colaboración con el Centro Teatral Santacristina. Grabado en el Piccolo Teatro de Milán en septiembre de 2022.