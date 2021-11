‘Gran hermano Vip’ para salir de casa es Nicola

confrontación

Alfonso Signorini presenta inmediatamente al invitado tan esperado: está en el estudio Delia Duran Que dice: “Esta historia me hizo perder 4 kilos”. Las mujeres quieren tener un cara a cara con el enfrentamiento Soleil subida De lo que he hablado mucho en los últimos días con palabras muy duras.

Luego se comunica con la casa y presenta el primer tema candente de la velada, la relación entre Alex Bailey, Sully Sorge y … Gianmaria Antinolfi, Vea un breve clip.

Después de la ruptura entre Soleil y Alex, la corista se vuelve a conectar con Gianmaria y esto no se reduce a Alex, quien mientras tanto parece haberse vuelto a conectar con Gianmaria. Sophie Codejoni. En resumen, un verdadero lío.

Sin embargo, Signorini muestra otro clip del que queda claro que todavía hay algo más que amistad entre Alex y Soleil.

En todo esto, Gianmaria dice estar feliz de haber encontrado amistad con Soleil.

Alex dice que ama su encanto y carisma como mujer fuerte y decidida sobre Soleil. Ella ama sus colores sobre él.

Las celebridades y los comentaristas del estudio están de acuerdo en promover a la pareja Sully Alex.

Signorini regresa al estudio de Delia y le pregunta qué piensa. Ella responde: “Alex cayó en la trampa de Sully”.

“¿Estás listo para enfrentarte a Sulli?” El anfitrión le preguntó: “Sí, sí, claro”, respondió ella.

Primeros resultados de TV

Los tres nominados, Nicolás, Mirjana y Gianmaria en Super Led fueron llamados por sus respuestas en la televisión: la audiencia decidió que Mirjana está a salvo.

pareja de trabajo

Giocas Casella y Francesca Cipriani Son llamados a Super Led y Signorini muestra un clip de su divertida relación. Luego le pide a Jucas que deje a Francesca en paz hasta que ella abre una caja que contiene unas tijeras y le pide que sea una “muñeca asesina” y finge que quiere cortarle el pelo a Giucas.

Otra pareja caliente y … rompió

Signorini invitó a Sulli a dejar la casa temporalmente. Mientras tanto Manuel Va a Confesiones para lidiar con la complicada relación con lulu, Que no le deja lugar y casi se convierte en un acosador. “Pasé meses logrando que la gente entendiera lo que es una necesidad para mí, pero él no lo hizo, realmente no lo tomó en cuenta. Con palabras dice que entiende y luego me mostró algo más”, dice Borozzo. , quien arremetió esta semana contra Lulu con palabras muy fuertes: “Dios mío, me has estado siguiendo todo el día y te pido que me dejes en paz”. Signorini señala que Manuel tiene una necesidad física de espacio para sí mismo, útil para su rehabilitación.

Delia contra Sulli

Sulli entra al estudio pero no sabe que tiene que conocer a Delia. Signorini hace vivir yo GFVip extendido hasta marzo Luego anuncia el encuentro entre Delia y Sully. “Eres un gato muerto con doble personalidad”, le dice Delia a Sully. La bloguera de moda, aunque comprende el punto de vista de Delia, espera una disculpa.

“¿Eres una leona? Soy un tigre. Fuiste tú quien provocó a mi marido, eres un amigo que rechazas si va más allá. Ponte en mi lugar. ¿Cómo vas a responder? Él también tiene sus defectos, pero tienes su ansiedad ”, ataca Delia.

“Hace dos años, te habría atacado como a una leona, pero en cambio estoy tratando de ayudar a un amigo y decirte que Alex no hizo nada. Si yo fuera una esposa, me avergonzaría hacer una escena como la tuya. Tú Eres peor que uno. Una telenovela en América Latina ”, le responde Sulli, quien la culpa por no poder defender a su esposo ni al matrimonio y sigue enfatizando que no hay nada más que una gran amistad entre ella y Alex.

Delia agrega: “No cuestiono el matrimonio, lo que me molesta de ti es que no muestras quién eres en realidad. Si no te hubiera detenido, ¿qué hubieras hecho?”. Sigue convencido de que Soleil está enamorado de Alex. “Ella es la manipuladora y sabe jugar bien (…) Lo siento por quien fue atrapado en su trampa”. Pero luego señala que Sulli es una mujer muy hermosa.

Cuando se le preguntó si quería conocer a Alex, respondió “no”: “Quiero dejar a mi esposo libre para pensar”, y continúa repitiendo el concepto de que un hombre está siendo provocado por una mujer, para gran decepción de los comentaristas que encontrar esto difícil. Pensamiento medieval.

Cuando Soleil llegó a casa, habló con Alex: “Delia, a quien me dijo tantas cosas que nunca había visto antes, no fue amable en absoluto. Esperaba una mujer que lo entendiera y, en cambio, estaba completamente fuera de lugar. Alex intenta justificar a la esposa : “Lo último que dijo fue Delia que yo sepa. Si dices que no hay nada, es suficiente “.

Delia, por otro lado, continúa su camino fuera del estudio. “Estaba convencido de que había una amistad real y luego surgieron algunas dudas al ver el comportamiento de las últimas semanas. Yo creo en la amistad pero Alex fue más allá. Si yo hiciera las mismas cosas que él hace en casa, ¿cómo reaccionaría?”

Mientras tanto, Signorini le señala a Alex que su comportamiento hacia Sulli no es el mismo que el de otras mujeres y Bailey responde: “Las dos estamos tomadas, nunca lo ocultamos y en todo esto no hay nada de malo en ello. Esto va más allá. amistad.”

La posición de Lulu

Signorini muestra un clip de la pelea entre Manuel Borzozo y Lulu Selassie Y la culpa: “A veces parece que no quieres escuchar: te has enamorado de alguien que vive en contra de su voluntad una vida que no quiere vivir y lo lleva a peleas que no quiere”. a. Quieres. Con alguien que vive en esa situación, debes tener el mayor respeto, si él dice Déjame en paz, tienes que hacerlo “.

Lulu insiste y dice que estar juntas las 24 horas del día hace que todo sea más difícil: “No me escapé como él quería, porque tenía miedo de que se alejara de mí, era mi culpa”, pero Signorini repite: “Esto Lulu es su vida y no puedes esperar ser diferente. Olvídate de una silla de ruedas por un momento, incluso si es imposible, pero si sucediera lo contrario, si una chica fuera perseguida por un chico, todos estaríamos hablando de la acosador. Tiene fiebre hasta los 39 y está saturado de medicamentos y te dice que lo dejes solo, que no puedes quedarte allí si los amas “.

desde el estudio pregunta Bruganelli Montano estar más cerca de Lulu. el zorro En cambio, le aconsejó a Lulu que se protegiera a sí mismo, ya que está en una relación unidireccional.

Nicolas y Mirjana

Otra pareja que ha tenido una semana ocupada es esta de Mirjana y Nicola, que están en la televisión porque se han nominado. Signorini muestra un clip que resume sus contrastes. Los dos se enfrentan pero no llegan a ninguna conclusión. Y si Nikola se imagina a sí misma, cuando está fuera de casa, junto a Mirjana, entonces no es lo mismo para ella. Sus cónyuges tropiezan cada vez más.

Luego llama a Signorini Manuel y Nicolas En la sala de LED y muestra un clip en el que Manuel le da un conmovedor discurso sobre “El Último” a Nicolás, animándolo a apreciar sus fortalezas y creer en sí mismo.

¿Quién sale de casa?

Signorini lee el veredicto de la transmisión de televisión: salga de la casa para siempre Nicola.

Cuando Signorini Mirjana le preguntó, ella dijo que estaba triste y que esperaba que Nicolas tuviera “el boleto de regreso …”

David

Signorini dedica un pasaje a David hablando de su novia Alicia, que lleva cerca de un año con él y la quiere mucho. Para él hay un regalo en una caja, una bufanda con su perfume. Entonces Alicia apareció en el jardín. Davide se pone de rodillas y dice: “Te quiero mucho, y es casi una propuesta”.

Nominaciones y votación secreta

Las mazmorras, según las voces secretas de los VIP, son: Manuel, Aldo, Geocas, Alex y Mirjana. En cambio, Sonia y Adriana votaron por la inmunidad de Gianmaria.

En las nominaciones obvias, Soleil nombra a Sophie, Katia también la nombra a ella, las hermanas Selassie eligen a Manila, Carmen nombra a Sophie, quien también es nominada por Manila, Sophie la voz de Soleil, Francesca nombra a David, quien nombra a Selassie con Lulu a la cabeza.

En las nominaciones secretas del Confessional, Manuel elige a Selassiè, Aldo nombra a Soleil, Alex vota por Selassiè, Miriana vota por Soleil, Gianmaria elige a Sophie y finalmente Giucas nomina a David.

Los nominados para este episodio son Sophie, le Selassiè y Soleil.